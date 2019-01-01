كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار جميع سيارات هيونداي في مصر عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد هيونداي الكورية الجنوبية واحدة من أكثر العلامات التجارية شعبية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وللتعرف أكثر على الفئات الموجودة في مصر وأسعارها إليكم التفاصيل التالية.

سوناتا 2018

تعد سيارة سوناتا هي النسخة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم من هيونداي، ويوجد 3 فئات مختلفة من السيارة تأتي جميعها بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

سعر السيارة الرسمي:

- الفئة الأولي : 530 ألف جنيه

- الفئة الثانية : 590 ألف جنيه

- الفئة الثالثة والأعلى : 650 ألف جنيه

فيرنا 2019

حققت فيرنا علي مدار تاريخها الذي امتد لأكثر من 10 سنوات نسبة مبيعات ضخمة من سياراتها السيدان التي تنتمي إلى "الفئة B ".

وتطرح مجموعة "جي بي غبور أوتو"، "فيرنا 2019" في خمس فئات مختلفة التجهيزات، تأتي جميعها بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 106 حصان، وترتبط الفئة الأولى والثانية بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، بينما تأتي الفئة الثالثة والأعلى بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات.

سعر السيارة الرسمي:

- الفئة الأولى : 192.5 ألف جنيه

- الفئة الثانية : 193.5 ألف جنيه

- الفئة الثالثة : 196 ألف جنيه

- الفئة الرابعة : 197 ألف جنيه

-الفئة الخامسة "أوتوماتيك" : 225 ألف جنيه

أكسنت 2019

طورت الشركة الكورية الجنوبية سيارتها الشهيرة لتتألق في نسختها الجديدة من طراز 2019 الذي زود بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 125 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

ويطرح وكيل هيونداي السيارة في فئة الهاتشباك والسيدان في 7 فئات مختلفة التجهيزات.

سعر السيارة الرسمي "السيدان":

- الفئة الأولى : 271.5 ألف جنيه

- الفئة الثانية : 276.5 ألف جنيه

- الفئة الثالثة : 286.5 ألف جنيه

- الفئة الرابعة : 296.5 ألف جنيه

- سعر السيارة الرسمي "الهاتشباك":

- الفئة الأولى : 272.5 ألف جنيه

- الفئة الثانية : 277.5 ألف جنيه

- الفئة الثالثة : 297.5 ألف جنيه

إلنترا 2019

تنقسم طرازات السيارة بين إلنترا HD و إلنترا AD ، حيث يتم طرح 8 طرازات مختلفة من HD 2019، و 6 طرازات من النسخة AD 2019.

وتأتي جميع طرازات النترا HD بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 121 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

بينما زودت إلنترا AD بمحرك أقوى سعة 1.6 لتر، بقوة 127 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

أسعار إلنترا HD 2019 الرسمي:

- الفئة الأولى: 264 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 265 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 271 ألف جنيه

- الفئة الرابعة : 272 ألف جنيه

- الفئة الخامسة : 282 ألف جنيه

- الفئة السادسة: 283 ألف جنيه

- الفئة السابعة : 292 ألف جنيه

- أعلي فئة : 293 ألف جنيه

أسعار النترا AD 2019 الرسمي:

- الفئة الأولى : 328 ألف جنيه

- الفئة الثانية : 336 ألف جنيه

- الفئة الثالثة : 358 ألف جنيه

- الفئة الرابعة : 378 ألف جنيه

- الفئة الخامسة : 404 ألف جنيه

- الفئة السادسة : 435 ألف جنيه

- الفئة السابعة والأعلى : 486 ألف جنيه

i10 هيونداي

تتوفر سيارة الهاتشباك الصغيرة I10 طراز 2019 في مصر بفئتين من التجهيزات وجراند I10 سيدان بأربع فئات مختلفة التجهيزات، تأتي جميعها بمحرك صغير سعة 1.25 لتر، بقوة 87 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات.

أسعار i10 الرسمي:

- الفئة الأولى: 250 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 275 ألف جنيه

أسعار جراند i10 الرسمي:

- الفئة الأولى: 234 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 237 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 239 ألف جنيه

- الفئة الرابعة: 242 ألف جنيه

كريتا 2019

تنتمي سيارة كريتا من هيونداي إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم، ويطرح وكيل السيارة طراز 2019 في مصر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، ولكنها تشترك جميعاً في الخصائص الميكانيكية، حيث زودت السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 123 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

أسعار كريتا 2019 الرسمي:

- الفئة الأولى: 373 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 423 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 445 ألف جنيه

- الفئة الرابعة: 455 ألف جنيه

توسان 2019

تنطلق توسان الجديدة بـ7 فئات مختلفة التجهيزات، وجميعها مزود بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، باستثناء الفئة السادسة والأعلى منها حيث يبلغ قوة محركها 175 حصان بفضل تزويدها بشاحن هواء "تيربو"، مرتبط بناقل حركة ستيبترونيك من 7 نقلات، وتتمتع بنظام الدفع الكلي للعجلات.

أسعار توسان 2019 الرسمي:

- الفئة الأولى: 278 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 503 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 528 ألف جنيه

- الفئة الرابعة: 543 ألف جنيه

- الفئة الخامسة: 583 ألف جنيه

- الفئة السادسة "تيربو": 613 ألف جنيه

- الفئة السابعة "تيربو": 663 ألف جنيه