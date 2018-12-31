رابطة تجار السيارات يكشف حقيقة انخفاض الأسعار

كتب: باسل الحلواني

قال جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارت يعاني من حالة ركود كبيرة، منذ شهر أكتوبر الماضي، وحتى الآن، بسبب مايتردد عن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية المنشأ خلال شهر يناير القادم، وهو أمر غير حقيقي.

وأكد "الخالدي"، لـ"الوفد"، أن العديد من العملاء عزفوا عن شراء السيارات،

انتظاراً لوضوح الرؤية خلال الأيام القادمة، متوقعاً استقرار السوق بداية من شهر فبراير المقبل.

وأضاف أن السيارات سعة (1000 سي سي- 1300 سي سي) معفاة بالفعل من الجمارك، أما السيارات سعة (1300 سي سي- 1600 سي سي) ستنخفض جماركها

بمقدار 12% لتصبح "زيرو" لكن في المقابل هناك زيادات سنوية تقرها الشركات الأم تتراوح مابين 3إلى 4% سوف تلتهم جزء من كبير من مقدار الانخفاض، أما السيارات الأكثر من 1600 سي سي فسوف تشهد جماركها الانخفاض الأكبر.

وأعرب عضو رابطة تجار السيارات،عن تخوفه من عودة ظاهرة "الأوفر برايس" مرة أخرى، مع تحسن المبيعات وزيادة الطلب خلال الأشهر القادمة، نتيجة لقلة الكميات المعروضة من السيارات.