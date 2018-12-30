“بالصور” أبرز السيارات التي صدر قرار إيقافها بعام 2018

الخليج ٣٦٥ نت – تمر صناعة السيارات يتغييرات كثيرة مما يضطر العديد من صناع السيارات لإعادة هيكلة مجموعات سياراتهم المختلفة للتعامل مع الصيحات الجديدة التي تركز على فئات الكروس أوفر والـSUV، ونتيجة لذلك، قامت العديد من الشركات بالإعلان عن نيتها وقف عدد من طرازاتها بشكل عالمي هذا العام، وإليكم أبرز هذه الموديلات.

شيفروليه امبالا

بعد بلوغ السيدان الأيقونية جيلها العاشر، أعلنت جنرال موتورز هذا العام نيتها وقف إنتاجها تماماً بالولايات المتحدة الأمريكية، ورغم عدم وجود تأكيد رسمي إن كان هذا القرار يعني وقف إنتاجها عالمياً أيضاً أم لا، إلا أن الصانعة الأمريكية أكدت مؤخراً استمرار إنتاجها لكل من كاديلاك CT6 وشيفروليه كروز خارج الولايات المتحدة أيضاً بعد إعلانها وقفها إنتاج كلا الطرازين هناك، مما قد يعطي امبالا بعض الأمل.

فورد توروس

كما هو الحال مع جنرال موتورز، قامت فورد أيضاً بإعادة هيكلة ووقف إنتاج عدد كبير من طرازاتها السيدان هذا العام، حيث كانت توروس واحدة منهم بسبب بطء مبيعاتها.

كاديلاك ATS سيدان

رغم الإبقاء على ATS كوبيه، من المخطط وقف إنتاج نسخة السيدان ونسخة ATS-V عالية الأداء، حيث سيتم استبدال هذا الطراز بموديل CT4 من الحجم نفسه.

الفا روميو 4C كوبيه

رغم كونها واحدة من أكثر السيارات الممتعة بقيادتها، إلا أنها لم تنجح في المبيعات، مما جعل الصانعة الإيطالية تقوم بوقف إنتاج النسخة ذات السقف الثابت من السيارة الرياضية.

فورد فيستا

أحب الكثيرون طراز فيستا بفضل تصميمها المميز وقدراتها المميزة في التوجيه مع وجود نسخة ST رائعة، ولكن المبيعات المتدنية حالت دون استمرار السيارة الصغيرة.

شيفروليه فولت

رغم تميز السيدان الهجينة بكفاءة وقود عالية، إلا أنه ونظراً لسعرها المرتفع ومساحة مقصورتها الضيقة، لم يسطع نجمها بالمبيعات، فقررت جنرال موتورز وقفها استعداداً لإطلاق سيارة جديدة كهربائية بالكامل.

فولكس واجن بيتل

عندما يتم وقف إنتاج بيتل في عام 2019، ستكون هذه هي المرة الأولى خلال السبعة عقود الماضية التي لا تقوم فيها فولكس واجن بصنع سيارتها الأيقونية الصغيرة، رغم أن هناك احتمال لعودتها لاحقاً على هيئة سيارة كهربائية.