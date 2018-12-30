"مسروجة": لا حديث عن وجود صناعة سيارات قوية قبل تخطي المبيعات لـ600 ألف مركبة سنويًا

كتب: باسل الحلواني

قال اللواء رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن الحديث عن وجود صناعة سيارات قوية في مصر، وجذب لشركات عالمية، لن يتحقق إلا إذا تخطت المبيعات السنوية حاجز الـ600 ألف سيارة في العام، وبالتالي فإن العمل على زيادة المبيعات يجب أن يكون هو المستهدف خلال الفترة القادمة.

وأضاف "مسروجة"، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة،

من فعاليات مؤتمر رابطة تجار سيارات مصر، أن نصيب كل ألف فرد في مصر من السيارات في الوقت الحالي يبلغ 32 سيارة، وهي نسبة ضعيفة جدا لاتليق بسوق السيارات، مؤكدا أنه من المفترض أن يكون نصيب كل ألف فرد من السيارات حوالي 120 سيارة.

وأوضح "مسروجة"، أن استراتيجيات السيارات في العالم

تعتمد على استراتيجيتين، أولهما التجربة الصينية، والتي اعتمدت على التوسع في إنتاج السيارات محليا، بعدما كان نصيب كل ألف فرد من السيارات فيها 12 سيارة، ولكن بعد التوسعات ودخول العديد من الشركات العالمية للسوق الصينية، ارتفع الاستهلاك لـ3 ملايين سيارة.

أما الاستراتيجية الثانية وفقاً لـ"مسروجة"، فهي التي تعتمد عليها الهند، حيث تقوم بصناعة سيارات بغرض التصدير.

وأشاد خبير سوق السيارات، بنجاح التجربة المغربية في صناعة السيارات، بعدما تدخلت الدولة بقوة، ودعمت الصناعة، في ظل وجود اتفاقيات دولية مثل "أغادير، والشراكة الأوروبية".