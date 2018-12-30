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كتب: باسل الحلواني
قال اللواء رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن الحديث عن وجود صناعة سيارات قوية في مصر، وجذب لشركات عالمية، لن يتحقق إلا إذا تخطت المبيعات السنوية حاجز الـ600 ألف سيارة في العام، وبالتالي فإن العمل على زيادة المبيعات يجب أن يكون هو المستهدف خلال الفترة القادمة.
وأضاف "مسروجة"، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة،من فعاليات مؤتمر رابطة تجار سيارات مصر، أن نصيب كل ألف فرد في مصر من السيارات في الوقت الحالي يبلغ 32 سيارة، وهي نسبة ضعيفة جدا لاتليق بسوق السيارات، مؤكدا أنه من المفترض أن يكون نصيب كل ألف فرد من السيارات حوالي 120 سيارة.
وأوضح "مسروجة"، أن استراتيجيات السيارات في العالم
أما الاستراتيجية الثانية وفقاً لـ"مسروجة"، فهي التي تعتمد عليها الهند، حيث تقوم بصناعة سيارات بغرض التصدير.
وأشاد خبير سوق السيارات، بنجاح التجربة المغربية في صناعة السيارات، بعدما تدخلت الدولة بقوة، ودعمت الصناعة، في ظل وجود اتفاقيات دولية مثل "أغادير، والشراكة الأوروبية".
كانت هذه تفاصيل خبر "مسروجة": لا حديث عن وجود صناعة سيارات قوية قبل تخطي المبيعات لـ600 ألف مركبة سنويًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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