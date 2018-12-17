“بالفيديو” سيارة بالرياض ضربتها صاعقة رعدية وتسببت بأضرار كبيرة لها

الخليج ٣٦٥ نت – وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو مركبة قد ضربتها الصاعقة الرعدية، وأظهر الفيديو الآثار التي نتجت عن الصاعقة الرعدية بالمركبة، وبيّن أن ركابها فوجئوا بالصاعقة، لكنهم تمكنوا من الخروج منها دون أن يحدث لهم أي ضرر.
كما أظهر المقطع مدى تأثر وانفجـار إطارات المركبة الأربعة جراء الصاعقة، إلى جانب حدوث تلفيات كبيرة بها في مختلف أجزائها، يذكر أن تلك الوتقعة حدثت شمال فيضة نورة في الرياض أمس (الأحد).
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