“جي ايه سي السعودية” تكشف عن GS3 وGA4 في معرض السيارات السعودي الدولي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت “الجميح للسيارات” جي ايه سي في جناحها بمعرض السيارات السعودي الدولي هذه النسخة عن سيارتين من صانعة السيارات GAC وهي GS3 و GA4 حيث ستستمر الفعاليات إلى 20 ديسمبر.

جي ايه سي GS3

تعمل العلامة الصينية على بناء أسطولها الجديد كي تثبت وجودها بالسوق السعودي، حيث تأتي GS3 لدعم ذلك بفضل قدراتها القوية على الطرق الوعرة للمساعدة في ذلك، خاصة مع حملها لأنظمة التحكم بالاحتكاك وأنظمة الوقاية من الاصطدامات المختلفة إضافة لاستخدام العديد من المكونات الأوروبية في تصنيعها.

تتوفر GS3 بخمسة ألوان تتضمن الأسود، الأحمر، والأصفر، حيث يمكن للعملاء طلب السيارة مسبقاً باللون المرغوب فيه مع تقديم ضمان كامل لمدة 5 أعوام أو حتى 100,000 كم، مع خدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو حتى 60,000 كم.

تأتي GS3 على هيئة SUV صغيرة ذات محرك 4 سلندر سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 135 حصان مع 202 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، ما يساهم في تحقيق كفاءة استهلاك وقود عالية تبلغ 7 لتر/100 كم مع القدرة على التسارع حتى 100 كم/س خلال 9 ثوان قبل بلوغ سرعة 200 كم/س القصوى.

وتتضمن مميزات GS3 الأخرى وجود عجلات 17 و18 إنش، مرايا جانبية يمكن طيها كهربائياً، مفتاح تحكم ذكي، شاشة نظام ترفيه معلوماتي 8 إنش، مصابيح LED نهارية، مكيف أوتوماتيكي، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.

فيما يوجد دعم لعدد من أبرز أنظمة السلامة المتقدمة مثل منع انغلاق العجلات عند الكبح، نظام توزيع قوة المكابح الكترونياً، مساعد المكابح، نظام توازن الكتروني، ومراقب لضغط العجلات مع وسائد أمامية مزدوجة.

جي ايه سي GA4

وفيما يتعلق بطراز GA4، فسوف تكون أصغر سيدان متاحة من العلامة الصينية كي تنافس كل من تويوتا كورولا وهيونداي النترا، حيث تأتي مع محرك تنفس طبيعي 1.5 لتر أو آخر تيربو سعة 1.3 لتر، ليكون الأول بقوة 114 حصان والثاني بقوة 134 حصان مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

وسوف تدعم الفئات الأعلى مصابيح هالوجين يمكن تعديل قوة إضاءتها، إضافة لشاشة لمسية لنظام الترفيه المعلوماتي، مكيف أوتوماتيكي، مثبت سرعة وكاميرا رؤية محيطية.

هذا وسوف تتاح جي ايه سي GS3 و GA4 بفئات مختلفة، على أن يتم الإعلان عن الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.