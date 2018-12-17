“بالصور” الشوكولاتة تغطي شارعاً كاملاً في ألمانيا!

الخليج ٣٦٥ نت – امتلأت أحد الخزانات بمصنع لإنتاج الشوكولاتة السائلة عن آخره بمدينة فيرل غرب ألمانيا الاثنين الماضي، حتى فاضت الشوكولاتة وتسربت داخل المصنع وخارجه بالشوارع المجاورة له.

وتم استدعاء رجال الإطفاء لمواجهة تلك الحالة الطارئة والاستثنائية، فطوقوا الشارع وجرفوا الشوكولاتة لجانب الطريق، كما استخدموا الماء الساخن والمشاعل لإزالة ما تبقى بين الشقوق والثقوب، قبل استدعاء شركة نظافة متخصصة لإزالتها من الطريق.

وقال متحدث باسم وحدة الإطفاء في المدينة: “تسرب نحو طن من الشوكولاتة إلى فناء المصنع ومنه إلى الشارع”، وأضاف المتحدث: “رغم الحادث المؤسف فإن الكريسماس لن يكون دون شوكولاتة في فيرل”.

يذكر أن المصنع عاود العمل الأربعاء الماضي، وقال “ماركوس لوكي” رئيس الشركة: لو وقع هذا الحادث قبيل الكريسماس “كان يمكن أن يكون كارثة”.