كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ام دبليو تطلق نسخة خاصة صفراء من "M5 Competition" في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد تواجد سيارة مثل BMW 520i القياسية في جراج منزلهم أمر يحقق لهم السعادة الكاملة، ولكن هذا لا ينطبق على الجميع لأن هناك من يرغب في سيارات مثل M5 ولكن هناك المزيد الذي يمكن اضافته لسيارات الشركة البافارية الفاخرة متوسطة الحجم مثل اضافة لون جديد هو لون أصفر أوستين ميتاليك من قائمة BMW Individual.

وتتواجد السيارة حاليُا في شركة BMW ابوظبي موتورز في الامارات العربية المتحدة, وتعتبر السيارة في نسخة M5 Competition بالتجهيزات الكاملة مع أجزاء خاصة تشمل جناح خلفي من ألياف الكربون من AC Schnitzer موضوع فوق باب الحقيبة الخلفية لتحقيق تأثير بصري كبير بالاضافة الي توفير زوائد ايروديناميكية مختلفة مع تزويد الجزء العلوي من الجناح بلمسات من ألياف الكربون وطلاء الجزء السفلي منه بنفس لون السيارة.

كما تأتي السيارة بأربع مخارج عادم خلفية Akrapovic والمخارج من ألياف الكربون بالاضافة الي تزود السيارة بمشتت خلفي وصوت سباقي متولد من المحرك V8 سعة 4.4 لتر بشاحنين توربينيين . وتأتي السيارة بقوة 617 حصان وهي أقوي سيارة للطرق صممت من قبل الشركة البافارية ويبدأ سعر السيارة من 110 ألف دولار.

لمحة من تاريخ شركة "بي إم دبليو":