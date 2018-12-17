لماذا تهتز السيارة أثناء القيادة على سرعات بين 100-130 كم/س؟

الخليج ٣٦٥ نت – من المشاكل المزعجة التي يعاني منها بعض قائدي السيارات، اهتزاز السيارة أو مقود القيادة عند السير على سرعات ما بين 100 كم إلى 130 كم في الساعة، مع ملاحظة توقف الاهتزازات في حال تخطي تلك السرعات، وهو ما يحير قائدي السيارات ويجعلهم غير مدركين للأسباب التي تقف وراء تلك الاهتزازات.

وتتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى شعورك باهتزاز السيارة أثناء القيادة على السرعات العالية، وخلال هذه المقالة سنعرض أبرز الأسباب هذه المشكلة.

عدم ضبط زوايا الإطارات يعتبر السبب الرئيسي لاهتزاز السيارة في هذه السرعات، حيث أنه مع تحرك السيارة وقيادتها بشكل مستمر قد يتآكل الإطار بشكل أكبر عن الآخر من الجزء الداخلي، وهو ما يسبب هذه المشكلة.

كما قد يتسبب تهالك نظام تعليق السيارة وماصات الصدمات في ظهورها، لذا يجب الالتزام بالصيانة الدورية وتربيط الأجزاء التي بدأت في التفكك، لأن إهمال صيانة الأجزاء قد يتسبب في مشاكل خطيرة للسيارة أثناء السير.

كذلك المشاكل المتعلقة بإطارات السيارة قد تتسبب في اهتزاز السيارة على تلك السرعات، ومنها تهالك إطارات السيارة وانتهاء صلاحيتها، حيث يجب تغيير إطارات السيارة عند قطع مسافة 40 ألف كم تقريباً.

وفي حال شراء إطارات ذات نوعية سيئة قد يسبب اهتزاز السيارة على السرعات العالية، كما أن ظهور بعض العيوب في الإطارات مثل بيضة الإطارات وهي نتوء بيضاوي الشكل يبرز من جانب الإطار نتيجة اصطدامه بجسم صلب، يسبب اهتزاز السيارة بشكل كبير إذا ظهر، ويجب لسلامة السيارة والركاب تغيير مثل هذه الإطارات على الفور.

قد يصدر الاهتزاز أيضاً إذا كانت علبة مقود القيادة قد بدأ يتعطل فتشعر بأنك لا تتمكن من السيطرة على سيارتك، مع ظهور الاهتزازات، ومن الضروري أن الكشف على البراغي التي تمسك الإطارات لعل إحداها ليس مثبتاً بالشكل الصحيح.