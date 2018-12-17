“كيا الجبر” تكشف رسمياً عن ثلاث سيارات جديدة في معرض السيارات السعودي الدولي ٢٠١٨

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت “الجبر للسيارات” الوكيل الحصري لسيارات كيا في المملكة العربية السعودية عن ثلاث سيارات جديدة في جناحها بمعرض السيارات السعودي الدولي هذه السنة وهي كيا K900 وكيا اوبتيما هايبرد وكيا نيرو هايبرد حيث ستستمر الفعاليات الى ٢٠ ديسمبر.

كيا K900 2019

تعدُّ كيا K900 الجيل الثاني والتي كانت تسمى كوريس في جيلها الأول، أفخم طرازات صانعة السيارات الكورية على الإطلاق، حيث تم تصميمها بالتعاون بين فرق تصميم سيول وكاليفورنيا.

تغييراتها جذرية على جميع النواحي، إذ طول قاعدة العجلات 3,105 ملم، أي أنها أطول من مرسيدس S-Class، مع استخدام الكروم فيها بكثافة، شبك أمامي مكون من 176 خلية على شكل جوهرة، مصابيح أمامية وخلفية LED مُنحنية وغطاء محرك طويل.

المقصورة تتّبع البساطة في تصميمها، حيث الجلود والأخشاب والمعادن الفخمة والرُّقي المتمثل في ساعة تناظرية من العلامة السويسرية موريس لاكروا، إضاءة محيطية وشاشة ضخمة 12.3 إنش للمعلومات الترفيهية.

هذا وستتوفر كيا K900 بمحرك ستينجر مزدوج التيربو 3.3 لتر 6 سلندر قوة 365 حصان بجير أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع رباعي.

كيا اوبتيما 2019 هايبرد

حظت كيا اوبتيما 2019 هايبرد بأكبر تغييرات تصميمية في واجهتها الأمامية، حيث الشبك الأمامي على شكل أنف النمر مثل ستينجر، المصابيح الأمامية محدثة على شكل DRLs، المصد جديد بإضاءة LRD، في حين أن الخلفية بمصابيح LED محدّثة والجنوط جديدة.

ليس هنالك تغيير جذري في مقصورة السيدان المتوسطة، ولكنها تأتي بأحدث نظام معلوماتي ترفيهي، مقود محسّن، تنجيد أرقى وكذلك زخارف أجمل.

تستمد كيا اوبتيما 2019 هايبرد طاقتها عبر محرك 2 لتر 4 سلندر وجنباً إلى جنب مع المحرك الكهربائي تولد 192 حصان وعزم دوران 367 نيوتن متر باستهلاك 6.2 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر على الطرق السريعة.

كيا نيرو 2019 هايبرد

تعتبر كيا نيرو سيارة هجينة متعددة الاستخدامات، حيث تتميز الكروس أوفر المدمجة الصغيرة بتصميم خارجية عصري بامتياز، وهي تتسع إلى 5 أفراد حيث تتيح اعتمادية عالية ومساحة تخزينية شاسعة.

تقدم نيرو 2019 أنظمة متطورة مساعدة للسائق بينها الكشف عن النقاط العمياء، تنبيه مرور المشاة، مساعد تغيير الحارة، مستشعرات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مثبت سرعة ذكي، مكابح طوارئ أوتوماتيكية، مساعد البقاء في المسار والتنبيه من الاصطدام.

تستمد كيا نيرو 2019 طاقتها عبر محرك هجين 1.6 لتر 5 سلندر بحقن مباشر يعمل جنباً إلى جنب مع موتور كهربائي 43 حصان يولدان إجمالاً 146 حصان وعزم دوران 265 نيوتن متر بناقل حركة ثنائي المقبض ونظام دفع أمامي، على أن تستهلك 4.7 لتر في المتوسط لكل 100 كيلومتر.