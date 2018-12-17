كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تعمل على تطوير نظام "بصمة الإصبع" لفتح وتشغيل سياراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل شركة هيونداي على تطوير نظام متكامل للسيارات، حيث ستطلقه بداية العام المقبل في الصين كمرحلة أولية يستطيع السائق من خلاله فتح وتشغيل سيارته عن طريق بصمة إصبعه، وكما أعلنت الشركة أن سنتافيه هي السيارة الأولى التي تضيف إليها النظام الجديد.

فيما سيكون قارئ بصمة مثبت في مقبض الباب وآخر موجود داخل السيارة وكلاهما مرتبطان بالنظام الجديد من هيونداي الذي يسمح للسائق بالتحكم بفتح وتشغيل السيارة باصبعه، وتُعرف بصمة السائق للنظام قبل بدء القيادة بحيث يتعرف النظام بعدها على وضعية القيادة التي ضبطها السائق من المرايا ومناسبة الكرسي له ويقوم بحفظها؛ لأنه يمكن أيضاً تعريف أكثر من بصمة لأشخاص مختلفين فيقوم النظام بشكل تلقائي بتهيئة السيارة لوضعية القيادة الخاصة بأي منهم فور طبع بصمته على السيارة.

ويرى البعض أن التحدي لهيونداي يكمن في مستشعر البصمة الموجود في مقبض الباب والذي يجب أن يكون مقاوم للعوامل الخارجية المختلفة من الماء والمطر والشمس والغبار وغيرها بالإضافة لعوامل الحماية والأمان التي قالت الشركة أن نسبة الخطأ في تقنيتها 1 إلى 50,000.

ويشار إلى أن الشركة الكورية ليست أول من يستخدم البصمة في تشغيل السيارة لكنها تعتبر الأولى كمن يستخدمها في فتح السيارة بمستشعر بمقبض الباب.

نبذة تاريخية عن شركة "هيونداي":