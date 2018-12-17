10 سيارات جديدة في السوق المصري بأسعار بسيطة وبتجهيزات عالية (صور)

الكثير منا يتردد في اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ودائمًا ما نبحث عن سيارات بأسعار بسيطة، وبتجهيزات عالية.

اليوم نقدم لكم أبرز 10 سيارات جديدة انضمت مؤخرًا إلى قائمة السيارات الأرخص سعرًا في السوق المحلي وعدد من الطرازات الجديدة التي يدخل بعضها إلى مصر لأول مرة.