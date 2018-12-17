كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 سيارات جديدة في السوق المصري بأسعار بسيطة وبتجهيزات عالية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الكثير منا يتردد في اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ودائمًا ما نبحث عن سيارات بأسعار بسيطة، وبتجهيزات عالية.
اليوم نقدم لكم أبرز 10 سيارات جديدة انضمت مؤخرًا إلى قائمة السيارات الأرخص سعرًا في السوق المحلي وعدد من الطرازات الجديدة التي يدخل بعضها إلى مصر لأول مرة.
زوتي Z100
قدمت مجموعة IFG وكيل سيارات زوتي الصينية في مصر، سيارتها Z100 الهاتشباك الجديدة موديل 2018 لأول مرة ضمن فعاليات "أوتوماك فورميلا" الأخير.
وبعد الإعلان عن أسعارها الرسمية، باتت Z100 ثاني أرخص سيارة جديدة في السوق المحلي، حيث تباع بـ135.000 جنيه.
السيارة الصغيرة مزودة بمحرك 1000 سي سي بقوة 75 حصان مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
لادا جرانتا
لادا جرانتا موديل 2019 مزودة بمحرك مكون من 4 سلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 88 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى من جرانتا الروسية الجديدة 157.000 جنيه.
سينوفا A1
تستمد سينوفا A1 الهاتشباك موديل 2018 طاقتها من محرك سعة 1.5 لتر بقوة 99 حصانًا، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات، أما الثاني أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتسع مقصورتها لخمسة أفراد أفراد.
ويبلغ سعر سينوفا A1 موديل 2018 المزودة بناقل حركة يدوي 157.000 جنيه، فيما يبلغ سعر النسخة الأوتوماتيك 178.000 جنيه.
شيفرولية لانوس
تنتميشيفرولية لانوس موديل 2019إلى فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم الاقتصادية، وهي مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصانًا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
وتتوفر لانوس الأمريكية الجديدة في مصر بفئة واحدة ويبلغ سعرها الرسمي 170.400 جنيه.
شيري إنفي
سيارة شيري إنفي الجديدة طراز 2019 مزودة بمحرك قوي سعة 1.5 لتر بقوة 109 حصان بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتباع بسعر رسمي 175 ألف جنيه مصري.
شانجي M508
تتوفر سيارة تشانجان M50 الصينية موديل 2018 التي تنتمي إلى فئة سيارات الـMPV العائلية في السوق المصري بمحرك سعة 1400 سي سي وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.
وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة 176.000 جنيه مصري.
بي واي دي F3
سيارة F3 السيدان موديل 2019 المقدمة من بي واي دي الصينية تتوفر في مصر بفئة واحدة من التجهيزات، وتمتلك محركًا سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
وتقدم شركة الأمل الوكيل الحصري للعلامة الصينية في مصر السيارة بأسعار رسمية 18/5.000 جنيه.
بروتون ساجا
عادت سيارات بروتون الماليزية إلى مصر في 2018 بعد غياب تام دام لأكثر من ثلاث سنوات، ومن السيارات الجديدة التي تحمل علامة بروتون سيارة ساجا السيدان موديل 2019.
وتتوفر السيارة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، ومزودة بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 94 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
ويبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى من بروتون ساجا 184.900 جنيه.
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