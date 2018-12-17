“نيسان السعودية” تكشف عن التيما الجديدة ونيسان ليف في معرض السيارات السعودي الدولي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت “نيسان السعودية” عن سيارتين جديدتين في جناحها بمعرض السيارات السعودي الدولي هذه السنة وهي نيسان التيما ٢٠١٩ ونيسان ليف حيث سيستمر الفعاليات حتى ٢٠ ديسمبر.

نيسان التيما 2019

استُخدم في نيسان التيما 2019 الجديدة كلياً لغة تصميم V-Motion والتي نراها في شبك أمامي على شكل V، مصابيح أمامية عدوانية، خطوط حادة تسري على الجسد، مصابيح خلفية LED تمتد إلى الجوانب.

أصبحت مقصورة السيدان متوسطة الحجم أكثر رقيا وتطوراً عن السابق، حيث يتوفر بها مقاعد جديدة، مقود رياضي ثلاثي الشكل، عدادات قياسات 7 إنش، شاشة 8 إنش لنظام المعلومات والترفيه مع دعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ستتوفر التيما 2019 بنظام بروبايلوت للقيادة الذاتية، والذي يمكنه التحكم بالتسارع والفرملة والتوجيه في بعض الحالات بدلاً من السائق، كما تتميز بفرامل أوتوماتيكية للطواريء مع الكشف عن المشاة، تنبيه مغادرة الحارة، تنبيه البقعة العمياء، تنبيه مرور المشاة، مصابيح أمامية أوتوماتيكية.

هذا وستتاح نيسان التيما 219 بمحركين، القياسي محدّث 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 188 حصان و244 نيوتن.متر من عزم الدوران، الآخر بتطوير إنفينيتي وهو تيربو متغير الضغط 2 لتر 4 سلندر بقوة 248 حصان و370 نيوتن.متر من عزم الدوران، على أن يتوفر بشكل قياسي لكليهما جير متغير باستمرار CVT.

نيسان ليف 2019

تعدُّ نيسان ليف أكثر سيارة كهربائية مبيعاً في العالم، وقد وصلت إلى المملكة رسمياً بعد انهاء اختباراتها، حيث تأتي بتصميم رشيق عصري في خارجيتها وداخليتها، بمصابيح LED أمامية وخلفية، شبك على شكل V، خطوط عضلية، زجاج خلفي مائل.

لدى الهاتشباك الكهربائية بطارية 40 كيلوواط ما يتيح لها قطع مسافة 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، على أن تشحن من 0-80% خلال 40 دقيقة بمحطات الشحن السريعة، ترتفع إلى 8 ساعات عند شحنها بالمنزل.

تستمد ليف 2019 طاقتها عبر محرك كهربائي 147 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر، ما يتيح لها التسارع من 0-100 كم/س خلال أقل من 10 ثوان.

المقصورة رقمية بالكامل تتسع إلى 5 ركاب بتنجيد راقي حيث المقاعد جديدة ولوحة القيادة معاد تصميمها بشاشة لمسية 7 إنش تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، عدادات قياسات ملونة 7 إنش، مقود بأزرار تتيح التحكم في مزاياها، في حين أن السعة التخزينية 435 لتر.

وأخيراً تمتلك نيسان ليف 2019 تقنية مثيرة للاهتمام وهي الدواسة الإلكترونية حيث تجمع بين وظيفتي التسارع والفرامل، إذ أن الضغط يدفع السيارة وإبعاد القدم عنها شئاً فشيئاً يجعلها تتباطئ تدريجياً، في حين أن إزالة القدم تماماً يفعّل المكابح، مع الأخذ بالاعتبار أن الفرامل التقليدية لا تزال دواستها متاحة لاستخدامها في حالات الطوارئ وخلافه، إلا أنه يمكن تجاهلها وعدم استخدامها البتة.