5 علامات تجارية تتصدر قائمة السيارات "الأكثر ثقةً"

كتب: باسل الحلواني

كشف موقع "car md"، الأمريكي الشهير عن قائمة بالسيارات التي نالت ثقة ملاكها، معتمداً في بحثه على دراسة

الحالة الفنية لحوالي 5.6 مليون سيارة، في الـ22سنة الأخيرة.

وتصدرت القائمة 5 علامات تجارية، حيث

جاءت "تويوتا" اليابانية، في المركز الأول، بينما حلت "أكورا"، في المرتبة الثانية، واقتنصت "هيونداي" المرتبة الثالثة، وتلتها "هوندا"، في المركز الرابع، أما "ميتسوبيشي" فحصلت على المركز الخامس.