5 علامات تجارية تتصدر قائمة السيارات "الأكثر ثقةً"

كتب: باسل الحلواني
كشف موقع "car md"، الأمريكي الشهير عن قائمة بالسيارات التي نالت ثقة ملاكها، معتمداً في بحثه على دراسةالحالة الفنية لحوالي 5.6 مليون سيارة، في الـ22سنة الأخيرة.
وتصدرت القائمة 5 علامات تجارية، حيث
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