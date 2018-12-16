قيادة السيارة دون إضاءة أنوارها في الأنفاق تعدُّ مخالفة مرورية!

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، تحذيراً من قيادة المركبة داخل الأنفاق دون إضاءة الأنوار. وشدّدت على ضرورة الالتزام بإضاءة أنوارها عند القيادة داخل الأنفاق، حيث تُعد مخالفة مرورية وردت في جدول المخالفات رقم (4) وفقاً للتعديلات الجديدة التي بدأ تطبيقها مؤخراً.

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