كتب: باسل الحلواني
أزاحت شركة نيسان، الستار عن النسخة الجديدة من أيقونتها الشهيرة "جوك"، والتي من المنتظر طرحها خلال العام المقبل.
وجاءت سيارة نيسان "الكروس أوفر"، بتصميم مختلف عن النسخةالسابقة، سواء في الشكل الخارجي أو الداخلي.
وزودت "جوك"، بـ3 أنواع من المحركات ، الأول بنزين توربيني سعة 1.6 لتر، والثاني
وغلب على السيارة البصمة الرياضية الجريئة، حيث جاءت بمقصورة واسعة، تحتوي على مقاعد رياضية، ولوحة تحكم رياضية، فضلاً عن الأبواب التي تفتح في اتجاهين متعاكسين، والمصابيح الجريئة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شاهد النسخة الجديدة من "جوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.