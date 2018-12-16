بالصور.. شاهد النسخة الجديدة من "جوك"

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة نيسان، الستار عن النسخة الجديدة من أيقونتها الشهيرة "جوك"، والتي من المنتظر طرحها خلال العام المقبل.

وجاءت سيارة نيسان "الكروس أوفر"، بتصميم مختلف عن النسخة

السابقة، سواء في الشكل الخارجي أو الداخلي.

وزودت "جوك"، بـ3 أنواع من المحركات ، الأول بنزين توربيني سعة 1.6 لتر، والثاني

ديزل بسعة 1.5 لتر، والثالث ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر.

وغلب على السيارة البصمة الرياضية الجريئة، حيث جاءت بمقصورة واسعة، تحتوي على مقاعد رياضية، ولوحة تحكم رياضية، فضلاً عن الأبواب التي تفتح في اتجاهين متعاكسين، والمصابيح الجريئة.