“بالصور” لحظات توزيع جوائز سباق “فورمولا إي الدرعية” 2018

الخليج ٣٦٥ نت – اختتم صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، مهرجان سباق “السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018” الذي انطلق يوم الخميس الماضي بمتابعة وتغطية إعلامية دولية ومحلية كبيرة.

وكرّم صاحب السمو الملكي الأمير “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الفائزين، كالتالي:

المركز الأول: للمتسابق البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا (من فريق “بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت”).

المركز الثاني: لبطل العالم في فورمولا إي الفرنسي جان إريك فيرجن (من فريق فورمولا إي) بفارق 0.46 ثانية.

المركز الثالث: للمتسابق البلجيكي جيروم دامبروزيو (من “فريق ماهيندرا”).

يذكر أن بداية اليوم الختامي للسباق شهدت هطول أمطارٍ غزيرة، أسهمت في زيادة الصعوبات أمام السائقين ممن لم يُتح لهم الاستفادة من جلسات التمارين الصباحيّة، كما شكّل هذا السباق يوماً مميزاً بمشاركة المتسابقين السعوديين أحمد بن خنين وبندر العيسائي، اللذين احتلّا المركزين الثاني والثالث ضمن فئة “المحترفين-الهواة” خلال المباراة النهائية لبطولة جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية بعد اجتياز اللفات المؤهلة.

كما أكدّ صاحب السمو الملكي الأمير “خالد بن سلطان الفيصل” رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، ثقته بأن نجاح هذه الفعالية سيستقطب العديد من رياضات السيارات إلى المملكة، وتطّلع لاستضافة سباق الفورمولا إي العام القادم.

واستطاع المشجعون متابعة السباق الذي شارك فيه 22 سائقاً طريقهم على مسار السباق من خلال 21 منعطفاً و33 لفة على مدى 45 دقيقة؛ وقد شمل في ذلك “منطقة الهجوم” الجديدة (Attack Zone) التي أضافت عنصراً آخر من الإثارة على مجريات السباق الذي شهد منافسة بين السائقين المشاركين.

وأخيراً، فقد أعرب الفائز البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا عن سعادته، حيث قال : “استمتعتُ كثيراً بهذه التجربة ويسعدني أن أختبر كل هذه التجارب الجديدة والحماسية في عالم “الفورمولا إي” وأن أزور هذه المدن الرائعة وأتمنى أن تتكرر زيارتي إلى السعودية، لأنها كانت لحظات مميزة جداً بالنسبة لي”.