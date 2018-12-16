كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سيارات: المستهلك لن يشعر بانخفاض الأسعار لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبير السيارات "محمد قاسم"، انخفاض أسعار السيارات بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه لن يشعر المستهلك بهذا الانخفاض.

وأكد خلال جلسة "الرؤية المستقبلية للسيارات الهجينة" بأحد معارض السيارات، أن الحكومة تسعى إلى فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب في قطاع السيارات الكهربائية والتي تعمل بالوقود والبنزين، لدعم وتحسين القطاع.

وأوضح "قاسم" أن السيارات الكهربائية ينتظرها مستقبل كبير في السوق المصري، خاصة أنها صديقة للبيئة، ولاتصدر أي ضوضاء حيث أن محركها لا يشعر به راكبي السيارة أثناء سيرها، موضحا أنها تساهم في تقليل انبعاثات الكربون.