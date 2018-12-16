كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. وقف إنتاج هذه السيارات في عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعض شركات السيارات عن وقف إنتاج بعض الموديلات، وبالتحديد سيارات السيدان، والواجن، والميني فان، والهاتشباك، إلا أن هذه القرارات سرت على طرح هذه الموديلات في بعض الأسواق، ولم تسر على أسواق أخرى، ومن بينها موديلات من فورد وفولكس فاجن، وغيرهما من الشركات مثل ألفاروميو.

واليوم سنقدم لكم قائمة بهذه السيارات:

1- فولكس فاجن طوارق:

وهي سيارة ظهرت في 2002 واستمرت في السوق الأمريكي قرابة 16 عام وحل محلها هناك موديلات تيجوان ولكن طوارق تستمر في السوق الأوروبي في الوقت الحالي.

2- فورد فوكاس:

فقد أوقفت الشركة انتاج سياراتها السيدان في السوق الأمريكي عدا موستانج وكذلك فوكاس التي اعتادت أن تكون السيارة الأكثر مبيعًا للشركة وبعد عام 2018 فستظل السيارة فوكاس متوفرة بأربعة وخمسة أبواب في السوق الأوروبي فقط..

3- شيفروليه فولت:

وهي مثل كروز حققت نجاح كبير منذ ظهورها في عام 2010 وحققت مبيعات كبيرة في أعوام قليلة من الانتاج ولكن تراجع مبيعات السيارات جعل الشركة تقرر وقف انتاجها.

4- شيفروليه كروز:

وستخرج من الخدمة بعد 10 سنوات في الأسواق وهي سيارة حققت مبيعات كبيرة في منافسة موديلات مثل هوندا سيفيك ولكن مع تقديم مزيد من سيارات الكروس أوفر والـSUV تراجعت مبيعات السيدان وقررت الشركة وقف انتاج كروز على الأقل للسوق الأمريكي.

5- ألفاروميو 4 C:

وهي سيارة بمحرك 4 سلندر تيربو بقوة 237 حصان وتسارع في 4.2 ثانية والسيارة الكوبيه الرياضية سيتوقف انتاجها قريبًا.

6- نيسان جوك:

التي تعتبر من السيارات الغريبة التصميم والتي قدم منها الجيل الثاني مؤخرًا ولكنها مع ذلك ستتوقف عن الإنتاج في بعض الأجزاء من العالم، ليحل محلها موديلات كيكس.