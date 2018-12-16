اودي اي ترون GT تستعد للظهور في فيلم Avengers 4: Endgame

الخليج ٣٦٥ نت – استُعرضت اودي اي ترون GT النموذجية بمعرض لوس أنجلوس للسيارات 2018 أوائل ديسمبر الجاري، ويبدو أننا سنرى السيارة الكهربائية مرة أخرى قريبا.

حيث ستكون اي ترون GT النموذجية أحد نجوم فيلم أفينجرز 4 الذي سيشهد عرضه الأول الجمعة الموافقة 26 إبريل 2019.

سيكون أفينجرز 4 أحد أكبر أفلام 2019 بلا شك، ولذا تستغله اودي في الدعاية لإي ترون GT التي يبدأ إنتاجها في صورتها النهائية نهايات 2020.

بينما لم تكشف اودي تفاصيل دور سيارتها في الفيلم، نعتقد أن هذا له علاقة بتجربة الممثل روبرت داوني جونيور –القائم بدور توني ستارك– للسيارة مؤخرا خلال مناسبة خاصة بمدينة نيويورك الأمريكية.

يذكر أن توني ستارك قاد اودي R8 في فيلم آيرون مان الأول، كما سبق أن ظهرت موديلات أخرى للعلامة الألمانية في أفلام مارفل؛ من برولوج الاختبارية في كابتن أمريكا: الحرب الأهلية إلى A8 و TT في سبايدرمان: العودة للوطن.