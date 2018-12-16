رئيس بي ام دبليو M السابق يعيّن رئيساً لأبحاث وتطوير هيونداي وكيا

الخليج ٣٦٥ نت – استطاعت هيونداي في 2015 أن تعيّن لديها ألبيرت بيرمان رئيس مهندسي بي ام دبليو M والذي أشرف بالفعل على إطلاق موديلات مثل كيا ستينجر، وبعد النجاح الذي حققه، تم تعيينه رئيساً لأبحاث وتطوير مجموعة هيونداي موتور بالكامل، وهو أول رجل لا يحمل الجنسية الكورية يتولى هذا المنصب.

ألبيرت بيرمان

هيونداي ليست متخوفة من تعيين أشخاص خارج بلادها في المناصب العليا، حيث سابقاً قامت كيا بتعيين بيتر شراير رئيس تصميم فولكس واجن الذي كان مسؤولاً عن تصميم اودي TT وعدد من الموديلات المثيرة للاهتمام.

يشغل شراير حالياً منصباً استشارياً في المجموعة الكورية، حيث بديله هو لوك دونكيروالك الذي أشرف على تصميم بنتلي ولامبورجيني، وحتى أن ساشا سيليبانوف مصمم بوجاتي يعمل حالياً في جينيسيس.

أما بالنسبة إلى بيرمان، فقد أثبت بالفعل أنه يستحق الترقية وذلك يعد إشرافه على تطوير كيا ستينجر، فيلوستر N وi30 N وكذلك جينيسيس G70 وحتى قسم هيونداي موتورسبورت.

الرجل الذي يقف خلف هذه التعيينات هو اويسون تشونغ، ابن مونج كو تشونج مؤسس هيونداي موتور، حيث أن الشاب الذي عمره 48 عاماً تولى مؤخراً منصب نائب رئيس المجموعة الكورية، وهو كما يبدو عازم على إجراء التغييرات اللازمة، وذلك بمساعدة إدارة قوية يتضمنها بيرمان ودونكيروالك وشراير حتى تكون بين أكبر صناع السيارات في العالم بالتعاون مع كيا.