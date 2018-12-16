كيف ستغير إشعاعات الميكروويف مستقبل محركات الاحتراق الداخلي؟

الخليج ٣٦٥ نت – حسب الشركة الألمانية الناشئة، مايكروويف ايجنشن “MWI – Micro Wave Ignition”، من الممكن ألا تختفي محركات الاحتراق الداخلي في المستقبل، وذلك في حالة نجحت التقنية التي تحاول ابتكارها في العمل بشكل واسع.

تقوم الشركة على محاولة استبدال شرارات الاشتعال في المحركات الحالية المسؤولة عن إشعال الوقود، بإشعاعات نابضة من موجات الميكروويف، ما يسمح بحرق الوقود في درجات حرارة أقل، وهو ما يستطيع أن يزيد من كفاءة الاستهلاك بنسبة 30% مع تقليل معدل الانبعاثات بنسب تصل إلى 80%.

عادة ما تُقابل مثل هذه الأفكار بكثير من الشك، ولكن نظراً لكون أحد داعمي الشركة هو مدير بورش التنفيذي السابق ما بين عامي 1993 حتى 2009، فيندلين فيدكينغ، فقد حصدت على المزيد من الثقة في نجاحها، خاصة نظراً لكونه هو المسؤول عن إدخال العلامة الألمانية لسوق الـSUV، ما أدى لرفع أرباحها بدرجة هائلة.

خلال تصريح أخير، أعلن فيدكينغ أن MWI تمتلك إمكانيات هائلة قادرة على تغيير سوق السيارات بالكامل، كما أشار لكونه يمتلك مع عدد من المستثمرين الآخرين 20% من أسهم الشركة.

هذا ونظراً للتحسينات الهائلة في معدلات الاستهلاك والانبعاثات عبر هذه التقنية الجديدة، وإمكانية تطبيقها بالمحركات الحالية بدلاً من الحاجة لصناعة محركات جديدة تلائمها، فلدى الشركة فرصة قوية بالفعل في التغلب على الصيحة الحالية في الانتقال للمحركات الكهربائية.