كيا كادينزا 2020 الشكل الجديد تظهر مموهة في كوريا الجنوبية

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الخليج ٣٦٥ نت – تمكن المصورون التجسسيون مؤخراً من الحصول على أولى اللقطات لكيا كادينزا الجديدة 2020 أثناء توقفها بأحد صالات الركن في كوريا الجنوبية.
هذا يعد على الأغلب أول اختبار حقيقي للسيدان الفاخرة المحدثة، رغم أنها ترتدي تمويهات مكثفة لا تسمح لنا برؤية الكثير من التفاصيل، ولكن من المتوقع أن يكون هذا هو تحديث منتصف العمر.
تكشف الصور عن عدة تغييرات طفيفة في المصدات الأمامية والخلفية مع تأثيرات بصرية جديدة بمصابيح المقدمة والخلف، وتخفي التمويهات كل شيء آخر.
يُذكر أنه بعد تحديث كادينزا، سيتم العمل على تحسين النسخ الهجينة والهجينة القابلة للشحن لأجل الالتزام بخطط هيونداي وكيا المتعلقة بالسيارات صديقة البيئة بحلول عام 2020.
هذا وعلى الرغم من عدم توفر أي تفاصيل أخرى بعد، من المتوقع أن يتم الكشف عن كيا كادينزا مع تحديث منتصف العمر في ربيع عام 2019 القادم.
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