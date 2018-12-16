“بالصور” بيك اب وميني فان وهاتشباك وباتموبيل.. رولز رويس في عالم الخيال

الخليج ٣٦٥ نت – حتى وقت قريب، ركزت رولز رويس على القسم الأعلى من من فئة السيارات فائقة الفخامة عبر صنع سيارات سيدان وكوبيه وكشف مترفة وفاخرة للغاية، ولكن إطلاق SUV كولينان أكد عزم العلامة استكشاف القطاعات المختلفة، وهو ما دفع القائمون على موقع Compare the Market لإنشاء صور تخيلية تستعرض ما قد تبدو عليه سيارات الصانعة البريطانية الفاخرة بمختلف القطاعات الأخرى.

تكشف أول صورة عن رولز رويس كروس أوفر لتكون نسخة أصغر من طراز كولينان الحالي.

ورغم أن كولينان تصنف على أنها SUV بالفعل، إلا أن ما لدينا هنا تتميز بمظهر شرس وعر مثل جيب رانجلر، ولذا تأتي هذه الـSUV كواحدة مخصصة للطرق الوعرة بشكل أساسي.

ونظراً لازدياد الطلب على فئة البيك اب الفاخرة، كان لابد أن يتم صنع تصميم لبيك اب رولز رويس أيضاً.

رغم فوز شريحة الكروس أوفر بمحبي الميني فان، إلا أن رولز رويس قد تكون قادرة على تنشيط هذا القطاع بصنع واحدة.

يعاني سائقو الشاحنات من الضجر بسبب ساعات العمل الطويلة، وقد تساعد رولز رويس بتوفير خيار فاخر ذو مختلف أنواع تقنيات الراحة والمساعدة بهذه الفئة.

من الصعب تخيل قيام رولز رويس بصنع سيارة هاتشباك صغيرة، ولكن للمساعدة في ذلك يمكنكم رؤية هذه الصورة.

تركز رولز رويس دوماً على الفخامة بدلاً من الرياضية، ولكن في حالة تم في يوم ما الجمع بين الاثنين سوف نرى سيارة رياضية كلاسيكية بمظهر مشابه.

تكونت رولز رويس سابقاً من قسم للسيارات وآخر مختص بمحركات الطائرات، ولهذا تتخيل هذه الصورة ما قد يحدث في حالة الدمج بينهما مستقبلاً.

هذا وفي النهاية نعرف جميعاً أن بروس واين، شخصية باتمان السرية، دائماً ما يفضل ركوب السيارات الفاخرة، ولهذا تم ابتكار هذه الأخيرة لباتمان كي تعطيه تجربة أكثر راحة أثناء حمايته لمدينة جوثام من الجريمة مع وجود محركات توربينية نفاثة أيضاً لتعطي السيارة قوة الطائرات.