كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ​عرض سيارات فيراري وباجاتي كهربائية خلال "فورمولا E" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت فعاليات سباق فورمولا E الدرعية في السعودية الكثير من الأحداث المصاحبة المميزة التي تروج للسباق العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط,حيث تم عرض سيارات فارهة للغاية من شركات عالمية مختلفة مثل سيارات من علامات باجاني وفيراري ومن بين السيارات التي جذبت الجمهور بشدة سيارة باجاني التي تجاوز سعرها المليون ريال سعودي. وقامت شركة فيراري وباجاني بعرض نماذج كهربائية من سياراتها في حي البجيري التاريخي ضمن فعاليات فورمولا E الترفيهية حيث استعرضت الشركتان من خلال تلك النماذج مستقبل السيارات الفائقة الكهربائية. وجذبت السيارتان عدد كبير من الجمهور الذي تابع الحدث وقاموا بالتقاط الصور مع السيارتين المميزتين للغاية وأكدوا على أن ما يجري في السعودية حالياً يشبه ما يحدث في عواصم العالم الغربي خلال فعاليات السباقات الكبرى.

ويذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة شاده بطولة العالم لسباقات الـ"فورمولا-E" في افتتاحية الموسم الخامس من الفورمولاE والتي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط على حلبة الدرعية بالرياض اليوم، كما حضر السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والشعب السعودي الشقيق بنجاح استضافة حلبة الدرعية لسباقات الفورمولاE بطولة العالم لسباقات الـ"فورمولا-E" ، وأشاد سموه بهذه الحلبة التي تأتي متكاملة مع الاهتمام بتعزيز رياضة السيارات في الشرق الأوسط.

وقال سموه إن رياضة سباقات السيارات قد شهدت تنوعاً كبيراً في المنطقة انطلاقاً من مثل هذه الحلبات المتطورة التي تتسع للسباقات العالمية للمحركات سواء على مستوى الفورمولا1 والفورمولا3 وغيرها من سباقات المحركات التي شهدنا اليوم انطلاق واحد من أهم سباقات الفورمولاE العالمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة .