“بالصور” السيارات التي يمتلكها وارن بافيت ثالث أغنى أغنياء العالم

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الخليج ٣٦٥ نت – يُعد وارن بافيت هو أفضل وأنجح مستثمر في العالم، حيث تُقدر ثروته الحالية بنحو 84.4 مليار دولار (316.5 مليار ريال)، ليكون بهذا ثالث أغنى شخص في العالم، ولكنه رغم ذلك رجل بسيط للغاية، غير محب للتكنولوجيا، حيث يفضل دائماً المتع البسيطة مثل مشاهدة المباريات الرياضية وتناول وجبات المطاعم السريعة من ماكدونالدز وسيارات كاديلاك.
يُعرف وارن بافيت بأنه شخص يفضل الإبقاء على سياراته حتى تتعطل تماماً، وقد كان يمتلك كاديلاك DTS موديل 2006 حتى قرر بيعها في مزاد علني خيري عام 2015، لتصل قيمتها إلى 122,500$ (459,375 ريال)، رغم أن قيمتها الحقيقية لا تتعدى 12,000$ (45,000 ريال).
هذا وفي عام 2014، قرر بافيت شراء سيارة كاديلاك جديدة من طراز XTS الفاخرة، حيث قامت رئيسة شركة جنرال موتورز التنفيذية، ماري بارا، بتوصيلها إلى مكتبه بشكل شخصي، وهي ما تتميز برحابتها الداخلية ومحرك V6 تيربو تشارجر ذو قوة 410 حصان.
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