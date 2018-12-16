مُسِنّ يقطع مساراً عكسياً صادماً 7 سيارات ومهشّماً المحلات بالطائف!

الخليج ٣٦٥ نت – شهدت محافظة الطائف حادثاً يُعد الأكبر والأغرب من نوعه، حيث صدم مُسِنّ سيارتين في المسار المتجه إلى دوار السحيلي واتجه بعدها لقطع المسار الآخر دون أن يصطدم بالمركبات الأخرى؛ ليتوقف بعد اصطدامه بسبع مركبات كانت متوقفة بجوار المحلات التجارية في الجهة الأخرى بمخطط البيعة.

وقال شاهد عيان أنه فوجئ أثناء مروره بطريق الملك خالد بسيارة من نوع “جمس فان” تقطع طريقه قادمة من الاتجاه الآخر، فاصطدمت المركبة بسبع سيارات كانت متوقفة أمام المحلات التجارية، وصعدت إلى أعالي المحلات التجارية واصطدمت بالسيارات من المقدمة؛ حيث تضررت سيارتان تضرراً كبيراً.

وأضاف أنهم وجدوا سائقاً مسناً كان في المرتبة الخلفية من المركبة، وقد تَعَرّض لرضوض بسيطة ويرجّح تعرضه لوعكة صحية أثناء القيادة؛ بحسب ما سُمع من الحاضرين للحادث، وتم إنقاذه وفصل البطارية ولم يصب أي من السيارات في الاتجاه الآخر أو أي من قائدي المركبات المتوقفة بأي أذًى وكذلك المتسوقين؛ على الرغم من أن الطريق كان يشهد كثافة مرورية وأعداداً كبيرة من المتسوقين”.