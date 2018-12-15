ماذا تفعل في حالة فقدان لوحات سيارتك؟

الخليج ٣٦٥ نت – نشر المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، الإجراءات والخطوات التي يجب على مالك المركبة اتباعها عند فقدان لوحات مركبته. حيث أنه في حال فقدانك لوحات مركبتك، عليك مايلي: التعميم على اللوحة في السجلات الجنائية لدى الشرطة.

سداد الرسوم عبر نظام سداد.

مراجعة إدارة المرور لطلب لوحات جديدة.

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