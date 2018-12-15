كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيا ستينجر GT S" تتحدى "تيسلا S" في سباق تاريخي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ أن انطلاقها للمرة الأولى في 2012، شاهدنا تفوق "تيسلا S" على جميع منافسيها سواء كانوا سيارات خارقة أو رياضية. اليوم, أراد فريق توب جير القيام بتحدي تسارع بين كيا ستينجر GT S و تيسلا موديل S بفئة 75D والتي تعد أبطأ و أرخص فئة منها.

ومن الجانب الميكانيكي، تمتلك ستينجر GT S محرك V6 سعة 3.3 لتر ثنائي التيربو بقوة 370 حصان و تسارع من 0 الى 96 كم/س خلال 4.7 ثانية ونظام دفع رباعي, ويصل وزن السيارة الى 1,909 كجم. أما موديل S فإنها تملك محرك كهربائي بقوة 362 حصان و تسارع من 0 الى 96 كم/س خلال 4.2 ثانية ونظام دفع رباعي, ويصل وزنها الى 2,100 كجم.