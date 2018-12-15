كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيا ستينجر GT S" تتحدى "تيسلا S" في سباق تاريخي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منذ أن انطلاقها للمرة الأولى في 2012، شاهدنا تفوق "تيسلا S" على جميع منافسيها سواء كانوا سيارات خارقة أو رياضية. اليوم, أراد فريق توب جير القيام بتحدي تسارع بين كيا ستينجر GT S و تيسلا موديل S بفئة 75D والتي تعد أبطأ و أرخص فئة منها.
ومن الجانب الميكانيكي، تمتلك ستينجر GT S محرك V6 سعة 3.3 لتر ثنائي التيربو بقوة 370 حصان و تسارع من 0 الى 96 كم/س خلال 4.7 ثانية ونظام دفع رباعي, ويصل وزن السيارة الى 1,909 كجم. أما موديل S فإنها تملك محرك كهربائي بقوة 362 حصان و تسارع من 0 الى 96 كم/س خلال 4.2 ثانية ونظام دفع رباعي, ويصل وزنها الى 2,100 كجم.
معلومات عن كيا موتورز :
كيا موتورز "KIA Motors" هي ثاني أكبر مصنّع سيارات في كوريا الجنوبية. وهي تابعة لمجموعة هيونداي كيا للمركبات ومقرها في سيول، كوريا الجنوبية. والرئيس التنفيذي للشركة هو تشونغ ايوي سون.، كيا موتورز الأمريكية استضافت رسميا حفل وضع حجر الأساس لأول مصنع للتجميع في الولايات المتحدة الأمريكية بـ وست بوينت، جورجيا، بناء على تكلفة أولية مقدرة بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي في 20 تشرين الأول / أكتوبر، 2006. ومنذ عام 2005، بدأت كيا التركيز على السوق الأوروبية والمملكة المتحدة, وبانضمام بيتر شراير مدير مكتب التصميم في الشركة في سنة 2006, حققت كيا النجاح في مختلف الأسواق الأوروبية والعالمية.
معلومات عن تيسلا :
تيسلا " Tesla, Inc " هى شركة تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية. هي شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TSLA وقد حازت أرباح بعد 10 سنوات في الربع الأول عام 2013.
يعد ما جذب إنتباهًا واسعًا لشركة تيسلا هو إنتاجها لسيارات كهربائية من نوع سيدان وعملية مثل السيارة تيسلا موديل إس.
وتقوم الشركة ببيع مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية لاستخدامها في القطارات الكهربائية وقد أعلن مجلس إدارة الشركة انه يسعى للإنتاج الكمي للسيارت الكهربائية لخفض تكلفتها لتكون في متناول المستهلك المتوسط.
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