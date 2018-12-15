بعد استحواذها على "AVIS".. "عزالعرب" تخطط لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه

هشام عز العرب

كتب: باسل الحلواني

قال هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، إن مجموعته تسعى بعد استحواذها على AVIS، الرائدة في مجال تأجير السيارات، إلى تكوين أسطول ضخم يصل إلى ألف سيارة، مؤكداً أن البداية ستكون

بـ250 سيارة، و 15 موقعًا، تصل مستقبلاً إلى 50 موقعاً، باستثمارات مرتقبة تقدر بـ500 مليون جنيه بنهاية العام القادم.

وأكد أنه سيتم الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية التي

تلبي حاجة العملاء، في جميع مراكز الخدمات، موضحاً أن أنشطة المجموعة ستضمن التأجير، والتأجير التشغيلي، والخدمات الشاملة كلياً مثل الليموزين، خدمات سيارات خدمة العميل ومبيعات السيارات المستعملة.

وصرح "عزالعرب"، بأن الاستحواذ يأتي في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة، وقطاعات الاستثمار التي شهدت ولا تزال تشهد نمواً قوياً.