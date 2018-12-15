بعد استحواذها على "AVIS".. "عزالعرب" تخطط لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه

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هشام عز العرب
كتب: باسل الحلواني
قال هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، إن مجموعته تسعى بعد استحواذها على AVIS، الرائدة في مجال تأجير السيارات، إلى تكوين أسطول ضخم يصل إلى ألف سيارة، مؤكداً أن البداية ستكونبـ250 سيارة، و 15 موقعًا، تصل مستقبلاً إلى 50 موقعاً، باستثمارات مرتقبة تقدر بـ500 مليون جنيه بنهاية العام القادم.
وأكد أنه سيتم الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية التي
وصرح "عزالعرب"، بأن الاستحواذ يأتي في إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة، وقطاعات الاستثمار التي شهدت ولا تزال تشهد نمواً قوياً.
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