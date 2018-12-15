تعرف على أفضل 10 محركات سيارات لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قامت منظمة WardsAuto الأمريكية بنشر تقريرها السنوي الذي تقوم فيه باختيار أفضل 10 محركات لعام 2019، وذلك بعد الاختيار من 34 مرشح، فيما يتضمن محركات الاحتراق الداخلي التقليدية وحتى المحركات الكهربائية بالكامل، حيث أمضى الحكام شهري أكتوبر ونوفمبر في اختبار هذه المحركات حتى تم التوصل للأفضل بينها، وهو ما سوف نقوم باستعراضه معكم اليوم.

بي ام دبليو X5: فئة 6 سلندر تيربو سعة 3 لتر

تقدم الـSUV متوسطة الحجم أداء سلس متميز مع أداء جيد بمعدلات القوة وكفاءة استهلاك الوقود.

شيفروليه سيلفرادو – فئة V8 سعة 6.2 لتر

يُعد هذا المحرك أحد الأشهر والأكثر موثوقية لدى جنرال موتورز، ولكن نظراً لوجود تقنية إطفاء بعض السلندرات في طرازات سلفرادو، فسوف نجد أنها تقدم كفاءة أعلى باستهلاك الوقود.

فورد موستانج – فئة V8 سعة 5 لتر

يقدم هذا المحرك الملقب بالقيوط أو الذئب قوة 460 حصان بنسخة GT و480 حصان في نسخة بوليت لإظهار قدرة السيارة العضلية الأمريكية الأيقونية.

فورد F-150 – فئة V6 ديزل سعة 3 لتر

تم اختيار هذا المحرك لما يقدمه من كفاءة استهلاك وقود مرتفعة للغاية بفئة البيك اب كاملة الحجم.

هوندا اكورد هايبرد – فئة 4 سلندر سعة 2 لتر

تُعد اكورد أحد أفضل سيارات هوندا مبيعاً بفئة السيدان لما لها من شعبية كبيرة، وهي تتوفر مع مدى كهربائي طويل.

هيونداي كونا الكهربائية – محرك كهربائي بقوة 201 حصان

تُعد كونا الكهربائية هي الوحيدة بالقائمة المعتمدة على المحركات الكهربائية والبطاريات بشكل كامل، وتتميز بمدى يصل إلى 415 كم.

هيونداي نيكسو FCV – خلايا وقود هيدروجينية كهربائية

تمتلك هذه السيارة بطارية ضخمة من خلايا الوقود الهيدروجينية التي توفر مدى يصل إلى 611 كم مع إمكانية إعادة شحنها خلال 5 دقائق، ولكنها متاحة للبيع فقط بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

انفينيتي QX50 – فئة 4 سلندر متغير الضغط سعة 2 لتر

يقوم المحرك متغير الضغط بالموازنة ما بين الأداء الجيد وكفاءة استهلاك وقود عالية لا تتواجد بفئة الكروس أوفر الفاخرة.

لكزس UX 250h هايبرد – فئة 4 سلندر سعة 2 لتر

تتميز هذه الكروس أوفر الهايبرد بنظام تشغيل وإيقاف سلس، إضافة لدمجها بين الطاقة الكهربية ومحركات الاحتراق الداخلي لتوليد تجربة رائعة.

رام 1500 – فئة V6 سعة 3.6 لتر

تُقدم هذه البيك اب ما يُعد نظام هجين بسيط عبر تقنية eTorque مع معدل استهلاك وقود بمتوسط 13.5 لتر/100 كم.