مرسيدس X-Class تتحول إلى وحش 6×6

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم شركة Carlex Design البولندية للتعديلات بإطلاق قسم جديد مخصص لسيارات البيك، ويبدو أن أولى أعمالهم ستكون صنع نسخة ذات ستة عجلات من مرسيدس X-Class والتي تحمل اسم إكسي مونستر X الاختبارية.

لم يتم صنع النموذج الإنتاجي بعد، ولكن التصميم يعد باستخدام هيكل مصنوع من ألياف الكربون بالكامل مع إضافة منفذ هواء ضخم بغطاء المحرك وشريط إضاءة على السقف.

مع المحور الإضافي، سيتم تزويد البيك اب أيضاً برفارف أعرض لتركيب عجلات أضخم، ولإبراز الطلاء الخارجي الأسود، سيتم تغطية داخلية الصندوق الخلفي بدهان واقي أصفر.

لم يتم الكشف عن إذا ما كان سيتم إجراء أية تعديلات على محرك V6 تيربو ديزل القياسي سعة 3 لتر ذو قوة 258 حصان وعزم 550 نيوتن.متر، ولكن من المخطط أن يتم إضافة أقراص مكابح من كربون السيراميك مع نظام تعليق معدل يخفض من ارتفاع السيارة مع وجود خطافات سحب بالأمام والخلف.

هذا ويبدو أن نموذج إكسي مونستر X الاختباري سيكون نسخة أكثر شراسة وهيبة من X-Class المعدلة التي قامت شركة التعديلات البولندية بالتشويق لها من قبل، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد الإطلاق أو الأسعار المتوقعة لها بعد.