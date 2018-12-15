كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سعر سيارة "هيونداي نكسو" الهيدروجينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب بدء مبيعات سيارات هيونداي نكسو 2019 في كاليفورنيا عند عدد محدد من التجار, ذكرت بعض التقارير أن سعر السيارة يبدأ من 59.345 ألف دولار مما يجعلها أغلي بفارق بسيط عن تويوتا ميراي وتقدر قدرة السيارة على التنقل قبل الحاجة للشحن بمسافة 611 كم.

وستتوفر نكسو في اصدارين فقط الأول نكسو بلو بسعر 59.345 ألف دولار والثاني ليميتد بسعر 62.845 ألف دولار. وسيأتي الموديل القياسية نكسو بلو مع عدد كبير من التجهيزات التي تشمل عجلات ألومنيوم 17 بوصة ومصابيح أمامية ليد وفرش جلدي داخلي ومقاعد بخاصية التسخين والتعديل الكهربائي مع وسائل مساعد للسائق ووسائل أمان تشمل مثبت متكيف للسرعة ورصد للبقع العمياء ومكابح طواريء.

وبالنسبة لاصدار ليميتد الأعلى فسيوفر عجلات ألومنيوم 19 بوصة وفتحة سقف كهربائية وباب خلفي يفتح بدون مفتاح بصورة كهربائية ونظام صوتي Krell مع 8 سماعات ومساعد الركن عن بعد وشاشة رصد محيطية وعجلة قيادة ذاتية التدفيئة ومقاعد أمامية بخاصية التبريد.

ولن يكون للسيارة منافس مباشر مما يجعلها سيارة مميزة وسط المنافسين كما أنها تملك مدى تنقل أكبر من السيارات الأخرى في السوق بخلايا هيدروجينية مثل تويوتا ميراي وهوندا كلاريتي .

نبذة مختصرة عن شركة هيونداي: