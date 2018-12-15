تعرف على سعر سيارة "هيونداي نكسو" الهيدروجينية

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اقترب بدء مبيعات سيارات هيونداي نكسو 2019 في كاليفورنيا عند عدد محدد من التجار, ذكرت بعض التقارير أن سعر السيارة يبدأ من 59.345 ألف دولار مما يجعلها أغلي بفارق بسيط عن تويوتا ميراي وتقدر قدرة السيارة على التنقل قبل الحاجة للشحن بمسافة 611 كم.
وستتوفر نكسو في اصدارين فقط الأول نكسو بلو بسعر 59.345 ألف دولار والثاني ليميتد بسعر 62.845 ألف دولار. وسيأتي الموديل القياسية نكسو بلو مع عدد كبير من التجهيزات التي تشمل عجلات ألومنيوم 17 بوصة ومصابيح أمامية ليد وفرش جلدي داخلي ومقاعد بخاصية التسخين والتعديل الكهربائي مع وسائل مساعد للسائق ووسائل أمان تشمل مثبت متكيف للسرعة ورصد للبقع العمياء ومكابح طواريء.
وبالنسبة لاصدار ليميتد الأعلى فسيوفر عجلات ألومنيوم 19 بوصة وفتحة سقف كهربائية وباب خلفي يفتح بدون مفتاح بصورة كهربائية ونظام صوتي Krell مع 8 سماعات ومساعد الركن عن بعد وشاشة رصد محيطية وعجلة قيادة ذاتية التدفيئة ومقاعد أمامية بخاصية التبريد.
ولن يكون للسيارة منافس مباشر مما يجعلها سيارة مميزة وسط المنافسين كما أنها تملك مدى تنقل أكبر من السيارات الأخرى في السوق بخلايا هيدروجينية مثل تويوتا ميراي وهوندا كلاريتي .
نبذة مختصرة عن شركة هيونداي:
شركة هيونداي موتور "Hyundai Motor Company" فرع من مجموعة سيارات هيونداي/كيا، وهي ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد سامسونج، ورابع أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المباعة سنوياً، وواحدة من أكبر شركات أسيا تتضمن تويوتا، هوندا، نيسان موتورز.
شنج جو ينج هو مؤسس شركة هيونداي للهندسة والأنشاءعام 1947و تأسست شركة هيونداي موتور لاحقاً عام 1967. هيونداي كورتينا أول موديل أنتجته الشركة بالتعاون مع شركة فورد موتور عام 1968. في عام 1975 طُرحت بوني في الأسواق كأول سيارة كورية، صممها جيورجيو جيجيارو من شركة إيتلديزين، وتكنولجيا الكهرباء كانت مقدمة من شركة متسوبيشي موتورز اليابان، بدأ التصدير في العام التالي إلى الإكوادور وبعدها بفترة قصيرة إلى دول البينيلكس (تجمع اقتصادي في أوروبا الغربية يضم هولندا، بلجيكا ولوكسمبرورج).
عام 1991 نجحت الشركة في إنتاج أول محرك يعمل بالبنزين واسطونات ألفا الرباعية، وناقل حركة مسجلين باسم الشركة، ممهدة الطريق إلى الاستقلال التكنولوجي. دخلت هيونداي السوق الأمريكي 1986و هيونداي إكسيل حازت بلقب أحسن عاشر منتج في مجلة فورشين، إلى حد كبير رجع ذلك إلى سهولة اقتنائها.
أنتجت الشركة 1988 موديلات بتكنولجيا خاصة بها وكان أولها هيونداي سوناتا الحجم المتوسط. في 1998 بدأت الشركة بفحص صورتها بدقة وعناية لتحول نفسها إلى علامة عالمية، 1999 قام شنج جو-ينج بنقل قيادة الشركة إلى إبنه شنج مونج كو.
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