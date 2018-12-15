جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل تلفت الأنظار في مدينة الرياض بأول ظهور لها في الشرق الأوسط

• أول ظهور لسيارة جاكوار I-PACE في المنطقة في العاصمة السعودية قبل انطلاق بطولتي “الفورمولا إي” وI-PACE eTROPHY للموسم 2018-2019

• 11 سيارة سباق من طراز جاكوار I-PACE eTROPHY تشارك في أول بطولة دولية للسيارات الكهربائية في العالم يوم السبت

• ضيوف السباق يحظون بفرصة قيادة سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل لأول مرة في المنطقة من خلال تحدي الأقماع الذكية

الخليج ٣٦٥ نت – شهدت سيارة “جاكوار I-PACE” الكهربائية بالكامل، الأكثر نجاحاً في عام 2018 والحائزة على جوائز مرموقة، ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط يوم أمس في الرياض، وذلك خلال فعالية Jaguar Racing Re:Charge في صالة عرض “جاكوار لاند روڤر” التابعة لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات “جاكوار لاند روڤر” في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار الترويج والتحضير لبطولتي “الفورمولا إي” وJaguar I-PACE eTROPHY اللتين ستُقامان لأول مرة في العالم في المملكة العربية السعودية، عُقدت فعالية Jaguar Racing Re:Charge بحضور كوكبة من كبار الشخصيات ووسائل الإعلام من جميع أنحاء المنطقة، حيث تعرفوا عن كثب على أبطال فريق “باناسونيك جاكوار للسباقات” نيلسون بيكيه جونيور وميتش إيفانز، وأبطال الفريق السعودي المحلي – أحمد بن خنين، وبندر العيسائي – المشارك في بطولة eTROPHY . علماً أن الجولة الافتتاحية من هذه البطولة لموسم 2018-2019 ستنطلق اليوم في مدينة الدرعية السعودية.

وبانتظار طرحها في المنطقة خلال الأشهر الـ 18 القادمة، تجسد جاكوار I-PACE القوة والديناميكية التي تميز علامة ” جاكوار” بدون أي انبعاثات عوادم، فهي سيارة كهربائية متعددة الاستخدامات ومزودة بخمسة مقاعد تتمتع بأداء سيارات “جاكوار” الرياضية.

وبهذه المناسبة، قال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة “جاكوار لاند روڤر” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن جاكوار I-PACE ليست مجرد نموذج جديد آخر من ’ جاكوار لاند روڤر‘، فهي تشكل نقلة نوعية في ثورة السيارات الكهربائية التي يشهدها قطاع السيارات حول العالم، مع إرساء معايير جديدة تحتذي بها شركات تصنيع السيارات الأخرى. ونحن متحمسون للغاية لعرض I-PACE لأول مرة في الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض.

وإننا فخورون للغاية بأن نكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية، إذ تعتبر Jaguar I-PACE eTROPHY أول بطولة دولية للسيارات الكهربائية المخصصة للإنتاج، ونحن مستعدون لنثبت للعالم بأسره أن المستقبل سيكون لجاكوار I-PACE؛ ليس فقط لأغراض النقل والمواصلات، وإنما أيضاً في مجال رياضة السيارات”.

وستشهد سلسلة سباقات Jaguar I-PACE eTROPHY الجديدة مشاركة 11 سيارة سباق من طراز I-PACE ETROPHY على مسار بطول 2,495 كم يبدأ وينتهي في المناطق القديمة المحيطة بمدينة الدرعية في منطقة الرياض. وتعكس البطولة العلاقة القوية التي تربط “جاكوار” بعالم رياضة السيارات، وتطور سيارات الركاب من “جاكوار”، ومستقبل السيارات الكهربائية.

وسيحظى الضيوف في سباقات “الفورمولا إي” و I-PACE eTROPHY بفرصة حصرية لقيادة سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل للمرة الأولى، والاستمتاع بتجربة قوتها الديناميكية واستجابتها السريعة من خلال تحدي الأقماع الذكية، مع فرصة الفوز بتذكرتين إلى أكاديمية جاكوار لاند روڤر للقيادة على الجليد في السويد.

وصُممت جاكوار I-PACE لتكون سيارة كهربائية في الأساس مخصصة تتميز بتصميم آيرودينامي جريء وفعال، مع توزيع مثالي للوزن بنسبة 50:50، كما أنها تتمتع بمستويات رائدة ضمن فئتها من حيث المساحة الداخلية. وتتميز السيارة رباعية الدفع بمحرك مزدوج من تصميم جاكوار بقوة 400 حصان وعزم دوران قدره 696 نيوتن.

وبفضل بطارية ليثيوم أيون المتطورة باستطاعة 90 كيلوواط ساعي، يمكن لسيارة جاكوار I-PACE قطع مسافة 470 كيلومتراً والوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ الساعة خلال 4.8 ثانية. ويمكن شحن البطارية حتى 80% في غضون 40 دقيقة فقط، ومن شأن استخدام شاحن سريع يعمل بطاقة شحن 100 كيلوواط أن يمد السيارة خلال 15 دقيقة فقط بالطاقة اللازمة للسير مسافة 100 كم إضافية.

وتعتمد الإعدادات الذكية للسيارة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعرفة تفضيلات السائق وضبط خصائص السيارة على هذا الأساس. كما تضمن السيارة للعملاء راحة البال مع كفالة البطارية لمدة 8 سنوات، وخدمة حتى 21 ألف ميل (33,800 كم)/ أو لسنتين.

ومنذ الكشف عنها لأول مرة، حازت I-PACE على أكثر من 30 جائزة عالمية، بما في ذلك أفضل سيارة في ألمانيا، وأفضل سيارة في النرويج لعام 2019، وأفضل سيارة كهربائية للعام من مجلة “توب جير” من “بي بي سي”؛ وذلك على الصعيد الدولي. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشحت “أراب ويلز” مؤخراً I-PACE للقب أفضل سيارة كهربائية للعام.