أنطونيو فيليكس يخطف قطب الإنطلاق الأول لجولة سباق الدرعية للموسم الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – حقق سائق فريق بي إم دبليو أندريتي، البرتغالي أنطونيو فيليكس قطب الإنطلاق الأول لأولى جوالات بطولة.الفورمولا إيي، سباق “درعية إي بري” مسجلاً دقيقة واحدة و

17.728 ليعطي الفريق الألماني بداية جيدة. وتم تنظيم التصفيات التأهيلية إلى مجموعتين بدلاً من الأربعة المعتادة، مع تصدرالبريطاني توم ديلمان سائق فريق نيو في المركز الثاني في جزءالأول لمدة 15 دقيقة من حصة التجارب التأهيلية. وقد سمح للسائقين لفة طائرة تؤهله الى حسب اللوائح والقوانين بينما أتى الأرجنتيني خوسية ماريا لوبيز سائق فريق جيوكس دراجون في المركز الثالث.

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