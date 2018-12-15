كتب: باسل الحلواني

هل تقف حوادث انفجار بطاريات السيارات الكهربائية عقبة أمام انتشارها؟.. سؤال بات يطرح نفسه بقوة خاصة بعد وقوع أكثر من حادث خلال العام الحالي، كان آخرها حادث احتراق سيارة جاجوار الـsuv، الكهربائية، "i-pace"، أمس، بإحدى المدن الهولندية.

ورغم عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات التي أجريت في هذا الحادث، إلا أن الخبراء أرجعوا حادث "احتراق الجاجوار"، إلى خلل في بطارية السيارة، وسط تأكيدات بوقوع العديد من هذه الحوادث خلال الفترة

الأخيرة.

وتعد سيارة "جاجوار"، واحدة من أقوى وأهم السيارات الكهربائية في العالم، حيث تحتوي على محركين بقوة 400 حصان، ويمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كم/س في 4.8 ثانية، وبطارية تعمل حتى 450 كلم قبل الحاجة لإعادة الشحن، كما يمكن شحنها حتى 80% من طاقتها خلال 40 دقيقة.

وكان حادث مماثل قد وقع قبل خمسة أشهر من الآن بجنوب سويسرا،

أثار جدلاً واسعاً، بعد انفجار بطارية سيارة "تسلا"، اصطدمت بحاجز على الطريق، أدى إلى وفاة قائدها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وقوع الانفجار نتيجة ضغط شديد على بطارية الليثيوم، ماتسبب في حدوث ظاهرة يطلق عليها الهروب الحراري- أي زيادة سريعة في الحرارة لا يمكن وقفها-.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى لعلامة "تسلا"، حيث سبقتها واقعة مماثلة عندما انفجرت بطارية إحدى طرازاتها، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عقب اصطدامها بمنتصف الطريق السريع، ما أدى إلى وفاة قائدها.

فيما اشتعلت سيارة تسلا أخرى موديل إس خلال اختبار قيادة في فرنسا، واستطاع ركاب السيارة الهروب منها قبل اشتعالها بالكامل.