الحوادث المرورية الأكثر شيوعاً في الشتاء وكيفية تجنّبها

الخليج ٣٦٥ نت – مع وصول فصل الشتاء تسوء حالة الطقس وتتكاثر سقوط الأمطار وتكاد تنعدم الرؤية على كثير من الطرق وتزيد حالات الحوادث، من أجل ذلك لابد وأن يحرص السائقين على الانتباه أكثر من المعتاد إلى القيادة على الطريق، واليوم نستعرض هنا أكثر حوادث القيادة الشتوية شيوعا، وكيف يمكن تجنبها.

1- حوادث انزلاق السيارات

نظراً لكثرة هطول الأمطار تصبح الطرق زلقة، وعند الضغط على المكابح بقوة تنزلق السيارات على الطريق وتقوم بدوران خارجي على الطريق وتنحرف إلى الحارات المجاورة لتقطع الطريق على السيارات الأخرى مسببة حوادث جسيمة.

لتجنب حدوث انزلاق السيارات يجب عدم القيادة بسرعة عندما تكون الطرق مبللة، وعدم الضغط بقوة على المكابح، وفي حال انزلاق السيارة يجب التعامل بحكمة حتى لا تنجرف السيارة، حيث عند بداية الانزلاق لا تضغط على المكابح وحول مقود القيادة في اتجاه الانزلاق، وعندما يتغير اتجاه الانزلاق حرك مقود القيادة اتجاه الانزلاق مرة أخرى إلى أن تتوقف السيارة.

2- حوادث الاصطدام الخلفي

يجب في الظروف الطبيعية للقيادة ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى يمكن التوقف في حال أي طارئ يحدث للسيارة الأمامية، لكن مع الأجواء الشتوية وانزلاق الطرق يجب مضاعفة المسافة بين السيارات بمقدار لا يقل عن الضعف عن الحالات الطبيعية، بحيث يكون هناك متسع عند الضغط على المكابح لتوقف السيارة بدون التصادم مع السيارة الأمامية.

3- حوادث الانحراف عن الحارات لضعف الرؤية

سوء الأحوال الجوية تجعل الكثير من السائقين يجدون صعوبة حقيقية في تحديد الخطوط الفاصلة بين الحارات والمسارات التي تقسم الطريق الواحد، وهو ما قد يتسبب في انحراف السائق عن المسار الخاص بسيارته على الطريق، مما يسبب اصطدام السيارات.

لتجنب هذه الحوادث يجب الانتباه الشديد للطريق ومتابعة حركة السيارات بالقرب منك، والحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات أمامك وعلى جانبي سيارتك، حتى تستطيع التحرك بسيارتك بأمان حتى في حالة عدم رؤيتك للطريق بوضوح.