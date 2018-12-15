إليك كيفية اختيار الإطار الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود وفق “كفاءة”

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الإطارات من أهم الأجزاء في السيارة لعملية التشغيل والسير، وتتنوع الإطارات التي تباع في الأسواق وتختلف فيما بينها في الجودة والأسعار، كما تتنوع الإطارات في تحملها للسرعات وملائمتها للطرق المختلفة، وتختلف الإطارات أيضاً في مدة صلاحيتها وكفاءتها، لذا تم تحديد لكل إطار بطاقة خاصة توضح مقدار كفاءته وجميع المعلومات الخاصة به.

حيث تحتوي بطاقة الإطار على ما يلي:”اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار (Radial – Bias – Diagonal)، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار، إلى جانب وجود رمز الاستجابة السريع الذي يظهر معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب فيها”.

وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المواطنين والمقيمين عند شراء إطارات جديدة بقراءة “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” لتضمنها جميع البيانات الأساسية للإطار، وتضم مصطلحات كفاءة الطاقة” و”التماسك على الأسطح الرطبة” للإطارات، واختيار الإطار الأعلى كفاءة عند الشراء.

وأوضحت “كفاءة”: مصطلح “كفاءة الطاقة” يشير إلى مقدار “مقاومة الدوران” في الإطارات، حيث إن لكل جسم يدور على سطحٍ ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تعرف بـ”مقاومة الدوران”، وبالنسبة للإطارات هي مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين، فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران كلما زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار”.

كما بين المركز السعودي معني مصطلح “التماسك على الأسطح الرطبة” وقال:” هو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران”.