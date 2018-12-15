كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب مواصفات "فولكس فاجن باسات" موديل 2020 قبل كشف عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل ظهورها بمعرض ديترويت 2019 للسيارات في يناير القادم، نظمت فولكس فاجن مؤتمر خاص لعدد قليل جدا من الصحفيين المشهورين لعرض نموذج أولي لموديل 2020 من سيارتها باسات، حيث تم من خلال هذا الحدث تسريب بعض المعلومات المبكرة عن هذا الموديل القادم من الشركة الألمانية.

وتضمنت هذه التسريبات أن باسات 2020 ليست سيارة جديدة كليا كما ذكرت الشركة، بل هي في الواقع نسخة معدلة بشكل هائل من الموديل الحالي من السيارة، وأكد ذلك موقع Car and Driver للسيارات، وذكر قاعدة العجلات مازالت كما هي بطول 2.80 متر، بالإضافة إلى أن كل الأجزاء الميكانيكية بالسيارة لم يتم تعديلها أيضا.

وكانت التعديلات في هذا الموديل ممثلة في الشكل والتصميم الخارجي والداخلي بالإضافة لتقديم تجهيزات عديدة جديدة مع السيارة، وذكر الموقع السابق أن الموديل الجديد يحمل ملامح من سيارة فولكس فاجن جيتا الجديدة، وستقدم الشركة فئة منه باسم R-Line تحمل كثير من التعديلات والتغييرات في شكل السيارة، بالإضافة لتقديم نظام ترفيهي ومعلوماتي متطور بهذا الموديل يعمل من خلال شاشة باللمس 8 بوصة، وهو متوافق مع أنظمة تشغيل أبل وأندرويد المخصصة للسيارات.

أما عن المحركات فستقدم الشركة مع هذا الموديل فئة واحدة منها أنتجته الشركة منذ فترة، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 2000 سي سي وقوته 174 حصان، لكن رفعت الشركة من عزمه إلى 280 نيوتن متر، وذلك بزيادة في العزم 31 نيوتن متر تقريبا.