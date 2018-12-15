كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال موتورز تستعين بـ"Camaro SS" في كوريا.. تعرف على السبب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت شركة "جي.إم كوريا"، الفرع الكوري الجنوبي لمجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات، السيارة الجديدة "كامارو إس.إس" في السوق الكورية الجنوبية بهدف تنويع مجموعة الطرز التي تبيعها في هذه السوق.

يذكر أن السيارة "كامارو إس.إس" هي نسخة محدثة من الجيل السادس للسيارة الأمريكية القوية "شيفروليه كامارو"، حيث تعمل بمحرك سعة 6.2 لتر يتكون من 8 صمامات، مع ناقل حركة طراز "هيدرا ماتيك" ذي 10 سرعات.

وتصل قوة المحرك إلى 455 حصانا، مع عزم قدره 62.9 نيوتن لكل متر مكعب. ويمكن أن تصل سرعة السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال 4 ثوان.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن "قاهر كاظم"، الرئيس التنفيذي لشركة "جي.إم.كوريا"، القول إن السيارة "كامارو إس.إس الجديدة ترث سمات أداء شيفروليه باعتبارها سيارة أمريكية قوية، مع أداء استثنائي وتصميم قوي".

كما تحمل السيارة "كامارو إس.إس" خصائص تقنية متقدمة للغاية مثل تقنية "ماجنتيك رايد كونترول" أوالتحكم المغناطيسي في القيادة والذي يرصد حالة الطريق أكثر من 1000 مرة كل ثانية للتحكم في التعامل مع الحفر أو المطبات، كما تحتوي على نظام "تراك فيكتورينج سيستمز" الذي يضمن أعلى تحكم جانبي في مكابح العجلات الخلفية التي تعمل بشكل مستقل.

كما تحتوي هذه السيارة على مجموعة متكاملة من عوامل الأمان، مثل 8 وسائد هوائية ونظام للتحذير من وجود أي عوائق خلف السيارة خارج مدى رؤية السائق، ونظام للتحذير من اقتراب أي سيارات من الخلف، مع نظام غطاء السيارة النشط الذي يقوم برفع غطاء السيارة الأمامي آليا في حالة حدوث تصادم مع أحد المشاة مما يقلل من حدة الإصابات لضحية التصادم.

ويتراوح سعر بيع السيارة الجديدة في السوق الكورية الجنوبية بين 54.28 مليون وون و55.07 مليون وون (48 ألف دولار و49 ألف دولار). وسيتم إنتاجها في مصانع "جنرال موتورز" بالولايات المتحدة على أن يتم تصديرها إلى كوريا الجنوبية.