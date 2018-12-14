كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورش تطلق سيارتها "Macan S" الرياضية بمحرك سداسي الاسطوانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بورشه عن إطلاق سيارتها Macan S من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض بمحرك سداسي الأسطوانات V6 معزز بشاحن تربو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن المحرك الجديد يولد قوة تبلغ 354 حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ 480 نيوتن متر بزيادة قدرها 14 حصانا و20 نيوتن متر مقارنة بالموديل السابق.

وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة تنطلق سيارة بورشه Macan S من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 1ر5 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 254 كلم/س، وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يبلغ 8.9 لتر/100 كلم.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسيارة بورشه Macan S على نظام الدفع الرباعي ونظام التحكم في الجر، وتزخر بعجلات من الألومنيوم بمتانة وقوة أكبر، بالإضافة إلى باقة التجهيزات الاختيارية مثل نظام التحكم الفعال في ممتصات الصدمات، مع نظام تعليق هوائي قابل لضبط الارتفاع، علاوة على نظام بورشه لتوجيه عزم الدوران بلاس.

وتزدان سيارة بورشه الجديدة بكشافات LED ضمن التجهيزات القياسية والعديد من الوظائف الرقمية مثل نظام بورشه لإدارة الاتصالات، والذي يضم شاشة لمسية قياس 10.9 بوصة مع وظائف الملاحة وإمكانية توصيل الهاتف الجوال.