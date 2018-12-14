المرور يوضح الإجراءات اللازمة لجعل السيارة أكثر أماناً للأطفال

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة تنصح فيها بأهمية جعل المركبة وسيلة نقل آمنة خاصة بالنسبة للأطفال. وكانت التغريدة كالتالي: لجعل المركبة أكثر أماناً للأطفال: أمن الأبواب بجعلها تفتح من الخارج فقط.

أمن أزرار فتح النوافذ بحيث تفتح فقط من عند السائق

ضع الأطفال بمقاعد الأمان المخصصة لهم.

لا تترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.

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