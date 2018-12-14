أكدت ديلفن بيسكاي، مدير فريق فنتوري لسيارات "الفورمولا إي"، على حماسها للمشاركة في أولى جولات السباق الذي يقام في الدرعية يوم 15 ديسمبر الجاري.
وقالت في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: جئنا من موناكو الفرنسية للمشاركة بأولى الجولات في السعودية، ونمتلك السائق البرازيلي فيلبي ماسا الذي تألقسابق "الفورمولا ون" ويتمتع بالمهارة العالية ولديه خبرة كبيرة.
وأضافت: السيارات المشاركة في السباق وصلت إلى السعودية قبل يومين والجميع بمن فيهم السائقون والطاقم الفني بدأ في العمل من أجل المنافسة على السباق، يشمل جدولنا العمل من التاسعة
وواصلت: هذه هي زيارتي الأولى للسعودية وحتى لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، بلا شك المنطقة والأجواء مختلفة عن أوروبا، ويميز البلد شعبها الودود واللطيف، أنا حقيقة منبهرة بما رأيته من تجهيزات واستعدادات للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر فنتوري للسيارات: الدرعية أبهرتنا بتحضيرات سباق الفورمولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.