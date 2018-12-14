هيونداي تُطلق سيارات "الطاقة الشمسية" في 2020

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة هيونداي موتور الكورية، إنتاج سيارات تعمل بنظام الشحن من الطاقة الشمسية، وذلك بحلول عام 2020، في إطار الجهود التي تبذلها الشركة للاعتماد على الطاقة النظيفة، لتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة.

وتعتمد الفكرة التي سيتم تطبيقها على عدد

محدود من الطرازات على تركيب ألواح كهروضوئية أعلى سطح السيارة، أو غطاء المحرك، لتعويض الاستهلاك في المركبات الهجينة والكهربائية وحتى التقليدية.

ومن المنتظر طرح هذه التقنية بثلاثة أنظمة، الأول خاص بالسيارات

الهجينة، حيث يتم شحن ما يصل نسبته من 30% إلى 60% من البطارية في اليوم الواحد، والثاني خاص بالسيارت التقليدية التي تعمل بالوقود، لتقليل معدل استهلاكه، والثالث خاص بالسيارات الكهربائية، ويعمل على زيادة كمية الطاقة التي يتم توليدها بالحد الأقصى من خلال تثبيت الألواح الشمسية على غطاء محرك السيارة والسقف معًا.