هيونداي تُطلق سيارات "الطاقة الشمسية" في 2020

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كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة هيونداي موتور الكورية، إنتاج سيارات تعمل بنظام الشحن من الطاقة الشمسية، وذلك بحلول عام 2020، في إطار الجهود التي تبذلها الشركة للاعتماد على الطاقة النظيفة، لتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة.
وتعتمد الفكرة التي سيتم تطبيقها على عددمحدود من الطرازات على تركيب ألواح كهروضوئية أعلى سطح السيارة، أو غطاء المحرك، لتعويض الاستهلاك في المركبات الهجينة والكهربائية وحتى التقليدية.
ومن المنتظر طرح هذه التقنية بثلاثة أنظمة، الأول خاص بالسيارات
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