مرسيدس G63 AMG الإصدر الأخير برابوس 700 4×4² تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن G-Class SUV موديل 2019 الجديدة كلياً في يناير الماضي، ولكن لا تود شركة برابوس الألمانية للتعديلات أن تتخلى عن AMG G63 موديل 2018 بعد، فقررت إطلاق نسخة جديدة محدودة للغاية منها باسم 700 4×4² الإصدار الأخير، والتي سيتم صنع 10 وحدات فقط منها.

قامت برابوس بتعديل محرك V8 مزدوج التيربو سعة 5.5 لتر كي يصبح بقوة 700 حصان عبر شواحن تيربو أكبر وتقنية تدفق حر بالعادم مع عدة تغييرات أخرى، بينما بلغ عزم الدوران 960 نيوتن.متر لتكون النتيجة هي القدرة على التسارع حتى 100 كم/س خلال 5 ثوان، مع أداء أكثر من مذهل على الطرق الوعرة بفضل تحديثات عديدة لنظام التعليق.

تُظهر الصور قدوم برابوس 700 4×4² مع ارتفاع كبير عن الأرض يبلغ 61 سم بفضل أقفال المحاور ونظام التعليق المتغير الكترونياً، حيث يستطيع السائق تغيير ارتفاع الـ SUV عن الأرض عبر تعديل إعدادات نظام التعليق الأمامي والخلفي، مع إمكانية التبديل بين أربع أنماط قيادة هي الراحة، الرياضي والطرق الوعرة.

أضافت برابوس أيضاً ألواح حماية سفلية مع فاصل علوي ضخم بالسقف يحمل عدة مصابيح مساعدة أعلى الزجاج الأمامي، مع وجود جنوط ذات نمط نجوم خماسية بإطارات Pirelli Scorpion ATR للطرق الوعرة، وهو ما يفسر كون الـSUV تأتي مع سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 210 كم/س، مع وجود عدة لمسات إضافية تتضمن رفارف أكبر وشبك أمامي مميز وداخلية مصممة حسب مواصفات الملاك.

هذا وتبدأ أسعار AMG G63 بتعديل برابوس 700 4×4² المحدود عند 237,400$ (890,250 ريال).