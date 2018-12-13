توفير خدمة نقل مجاني لجمهور سباق فورمولا إي – الدرعية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت اللجنة المنظمة لسباق “فورمولا إي – الدرعية” عن توفيرها لخدمة ركن السيارات والتوصيل “بارك أند رايد” -أحد أكبر أنظمة خدمات النقل المجاني المنتظم بالحافلات-؛ لتسهيل وصول الجماهير والزوار لمهرجان السباق وللحد من الازدحام المروري.

وتنطلق الحافلات من عدة مناطق في مختلف أنحاء العاصمة، بالإضافة إلى تخصيص نقاط ركوب من أمام عدد من الفنادق والمراكز التجارية، وذلك قبل ساعة من انطلاق فعاليات السباق، حيث تنطلق اليوم الخميس الساعة الثالثة عصراً، ويوم الجمعة الساعة الواحدة ظهراً، ويوم السبت (يوم السباق) عند التاسعة صباحاً.

ويمكن لحاملي بطاقات “غراند سلام” المخصصة ليوم واحد أو أيام السباق الثلاثة الاستفادة من خدمة التوصيل التي سيتم تسييرها من جامعة الملك سعود على مسافة تتسع لما يصل إلى 7 آلاف سيارة.

يذكر أن السباق سيقام بمنطقة الدرعية بالرياض، كما أنه يُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري.