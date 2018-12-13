ما مؤشرات تعرض بلف الحرارة للتلف؟ وكيف تفحصه بنفسك؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد بعض السائقين أن بلف الحرارة من الأجزاء غير الهامة في السيارة، بل ويعمد عدد من السائقين إلى إزالته من موضعه، رغم أهميته الكبيرة للمحرك ولعملية التبريد به، حيث أنه يعمل على السماح للماء بالخروج من المحرك عند ارتفاع درجة حرارته إلى الردياتير للقيام بتبريده، والسماح للماء المبرد للرجوع للمحرك من الردياتير.

من أبرز مؤشرات تلف جهاز بلف الحرارة في السيارة هو ارتفاع درجة حرارة المحرك عن المعدل الطبيعي وبشكل مفاجئ، وهذا يحدث نتيجة تلف البوابة التي تسمح بمرور الماء إلى الردياتير لتبريده، وهو ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة الماء داخل المحرك.

أما المؤشر الثاني لتلف جهاز بلف الحرارة فهو انخفاض درجة حرارة محرك السيارة عن المعدل الطبيعي، خاصة في القيادة على الطرق السريعة، وتنتج هذه المشكلة عند تلف بوابة الجهاز في وضع الفتح من الردياتير للمحرك، مما يسمح بدخول الماء البارد إلى داخل المحرك بصورة مستمرة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حرارة المحرك.

عند التعرض لأحد المؤشرات السابقة يستطيع قائد السيارة تحديد سبب المشكلة بنفسه، وإن كانت صادرة من تلف جهاز بلف الحرارة أو لا.

وللتأكد من ذلك قم بإحضار وعاء مصنوع من المعدن، وضف إليه كمية من الماء الساخن، ولكن ليس في درجة الغليان، ثم قم بإزالة بلف الحرارة من السيارة وضعه في الوعاء وانتظر قليلاً، في حال عدم تلف الجهاز ستجد بوابة خاصة به قد تم فتحها، وهو الممر الخاص المؤدي إلى الردياتير، أما إذا ظل الجهاز كما هو ولم يتم فتح بوابته على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الماء، ففي هذه الحالة فإن الجهاز لا يعمل.