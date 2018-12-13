كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينينفارينا تتجهز لإطلاق أقوى سيارة ايطالية بقوة 1900 حصان باسم "باتيستا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أوتوموبيل بينينفارينا رسميا عن اسم سيارتها الكهربائية الخارقة الجديدة التي ستنطلق رسمياً لأول مرة في العالم في معرض جنيف الدولي للسيارات 2019 . وهذه السيارة التي يمكن أن تكون من بين أقوى وأسرع السيارات الايطالية ستحمل اسم باتيستا وسيكون اسمها تكريم لذكرى مؤسس الشركة باتيستا فارينا.

كما سيتم اطلاق السيارة في الأسواق في نهاية عام 2020 ليواكب ذلك الذكرى التسعين لكاروزيريا بيننفارينا وهي الشركة المشهورة بالتصميم التي بدأت الآن صفحة جديدة في تاريخها بانتاج وتصنيع السيارات. وقال باولو بيننفارينا رئيس مجلس ادارة بيننفارينا SpA أن الحلم تحول لحقيقة وأن جده كانت لديه دائماً رؤية بانهم في يوم ما سيقدمون سيارات تحمل علامة بننفارينا بصورة مستقلة.

وهذه السيارة الخارقة سوق تقدم أداء عالي وابتكارات تكنولوجية جديدة وتصميم أنيق وستتمتع بمحرك بقوة 1900 حصان وعزم دوران 2300 نيوتن متر وقدرة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في أقل من 2 ثانية. وستكون باتيستا أسرع وأقوى سيارة ايطالية قدمت على الاطلاق ونحن نتحدث هنا عن بلد قدمت لنا سيارات فيراري ومازيراتي ولامبورجيني وباجاني.

وسيمكن للسيارة الوصول لسرعة قصوى تبلغ 402 كم في الساعة مع نظام دفع كهربائي ومدى تنقل بتجاوز 483 كم في الشحنة الواحدة كما صنعت من جسم من ألياف الكربون مصنع في تورينو وسعر السيارة التقريبي بين 2 و2.5 مليون دولار وسينتج منها 150 نسخة 50 ستقدم للسوق الأمريكي و50 لأوروبا و50 لآسيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، يأتي قرار Mahindra & Mahindra بإنشاء فرع للسيارات في أوروبا ضمن استراتيجية لفتح أسواق جديدة لم تستطع علامة ماهيندرا تحقيق النجاح فيها. ويبيع ثالث أكبر صانع للسيارات في الهند حوالي 1000 سيارة فقط سنويًا في أوروبا، معظمها شاحنات خفيفة في إيطاليا وإسبانيا.

نقدم كلم نبذة مختصرة عن شركة " بينينفارينا " للسيارات:

بينينفارينا ( Pininfarina ) هي شركة تصميم سيارات إيطالية مستقلة تأسست عام 1930 ويقع مقرها في كامبيانو، تورينو. أسسها باتيستا بينين فارينا ( Battista "Pinin" Farina ) والمولود في 1930 والمتوفي في عام 2012.