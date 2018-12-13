"MTI أوتوموتيف" تستبعد طرح نسخة هجينة من "بنتلي"

كتب: باسل الحلواني
قال إسلام توفيق، مدير قطاع التسويق بمجموعة MTI أوتوموتيف، وكلاء بنتلي وجاجوار، إن طرح النسخة الهايبرد من "بنتلي" في السوق المصري، أمر لم يتم دراسته حتى الآن، مؤكداً أن الخطوةلاتتعلق فقط بالقرارات الحكومية، لكنها تتعلق بخطط الشركة الأم.
وأضاف توفيق"، أن العلامة الإنجليزية، قبل أن تطرح السيارات الكهربائية أو الهايبرد في أي دولة،
وكانت الحكومة قد أتخذت قراراً في "سبتمبر" الماضي، بتخفيض الضريبة الجمركية على السيارات "هايبرد HYBRID"، التي تعمل بالمحركات المزدوجة "كهرباء وبنزين" تشجيعا لاستغلال الطاقة الخضراء.
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