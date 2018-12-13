“بالصور” جولة مع طائرة ليونيل ميسي التي سعرها 56 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تمت مشاهدة ليونيل ميسي مؤخراً أثناء استقلاله طائرة خاصة تحمل رقم 10 على ذيلها.

نجح اللاعب البالغ 31 عاماً هذا الموسم بإحراز 17 هدف مع 9 تمريرات ناجحة أدت لأهداف إضافية، ما سحر جمهور كرة القدم عالمياً كما هو معتاد ليحلق عالياً عبر أدائه الرياضي.

وسوف يستمر في التحليق بالسماء عبر طائرته الخاصة المعدلة حسب ذوقه الشخصي بواسطة إحدى الشركات الأرجنتينية كي تتضمن مطبخ، حمامين، و16 مقعد قابل للطي لأجل الحصول على 8 سرائر، حيث يبلغ ثمنها 15 مليون دولار (56.25 مليون ريال).

تضمنت اللمسات الأخيرة وجود رقم 10 الأيقوني والذي يمثل رقم قميص ميسي مع فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، على الذيل، إضافة لكتابة اسمه واسم زوجته، أنتونيلا، مع أسماء أبنائه الثلاثة على سلالم الطائرة.

وعلى الرغم من أن الطائرة مؤجرة، إلا أن النجم الأرجنتيني يحصل على راتب أسبوعي قدره 630,000$ (2.36 مليون ريال)، ما يسمح له بشرائها وقتما يريد.

هذا وتشير أحدث التقارير لكون ميسي هو خامس أعلى لاعب أجراً في العالم، دون أن ننسى شراكاته مع العديد من العلامات مثل أديداس وبيبسي وجيليت والخطوط الجوية التركية التي تدر له أرباحاً هائلة ساعدت على وصول ثروته الإجمالية 285 مليون دولار (1.06 مليار ريال) تقريباً.